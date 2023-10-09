Компанія Disney представила робота, який може імітувати рухи різних персонажів (відео)

Робот нагадує BD-1 з гри Star Wars Jedi: Fallen Order 2019 року. Це компактний двоногий механізм з тонкою головою-коробкою на довгій шиї, обладнаний ліхтариком і парою малих вусиків.

Голова робота має широкий діапазон рухів, який дозволяє виразно передавати індивідуальність персонажів. Для створення дружнього і привабливого вигляду робота, його програмували на імітацію поведінки собак. Наприклад, коли щось цікавить робота, він нахиляє голову, і його вусики рухаються подібно до собачих вух.

Цей прототип є частиною довгострокового проекту, над яким Disney працює не перший рік. Інженери компанії розробляють механізми, що можуть рухатись, інспіровані реальною анімацією. Ця система використовує не тільки працю самих аніматорів, але й машинне навчання, щоб одні моделі можна було адаптувати та застосовувати до різних робіт у короткі терміни.

Іншими словами, якщо у персонажа Disney є певний спосіб ходити, то схожий робот має точно відтворювати це. Це своєрідна мова тіла, що розвивається паралельно з основними властивостями, маневреністю та адаптацією роботів до різних ситуацій переміщення.