UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Компанія Disney представила робота, який може імітувати рухи різних персонажів (відео)

Робот від Disney, який здатний відтворювати жести та міміку (скриншот: YouTube/Walt Disney Imagineering)
Автор: Павло Колеснік

Walt Disney Imagineering представила на конференції IEEE IROS у Детройті робота без назви, який вміє імітувати рухи різних персонажів. Він може відтворювати ходьбу певних персонажів, таких як півень з "Моани", або проявляти цікавість, подібно до ВАЛЛ-І з однойменного мультфільму.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт TechEBlog.

Робот нагадує BD-1 з гри Star Wars Jedi: Fallen Order 2019 року. Це компактний двоногий механізм з тонкою головою-коробкою на довгій шиї, обладнаний ліхтариком і парою малих вусиків.

Голова робота має широкий діапазон рухів, який дозволяє виразно передавати індивідуальність персонажів. Для створення дружнього і привабливого вигляду робота, його програмували на імітацію поведінки собак. Наприклад, коли щось цікавить робота, він нахиляє голову, і його вусики рухаються подібно до собачих вух.

Цей прототип є частиною довгострокового проекту, над яким Disney працює не перший рік. Інженери компанії розробляють механізми, що можуть рухатись, інспіровані реальною анімацією. Ця система використовує не тільки працю самих аніматорів, але й машинне навчання, щоб одні моделі можна було адаптувати та застосовувати до різних робіт у короткі терміни.

Іншими словами, якщо у персонажа Disney є певний спосіб ходити, то схожий робот має точно відтворювати це. Це своєрідна мова тіла, що розвивається паралельно з основними властивостями, маневреністю та адаптацією роботів до різних ситуацій переміщення.

 

Раніше ми писали про те, що Samsung випустила спеціальний маячок, який спростить пошук домашніх улюбленців та речей.

А ще у нас є матеріал про те, що Disney представила робота-кролика, який виконує трюки на роликових ковзанах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Disney