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Disney представила робота-кролика, який виконує трюки на роликових ковзанах (відео)

Понеділок 02 жовтня 2023 14:41
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Disney представила робота-кролика, який виконує трюки на роликових ковзанах (відео) Новий робот-кролик від компанії Disney (скріншот: @DisneyParks)
Автор: Павло Колеснік

Disney представила концептуального робота-кролика, який потенційно буде включений до атракціонів нового тематичного парку компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Gizmodo.

Зовні робот нагадує головну героїню мультфільму "Зверополіс" - кролика на ім'я Джуді, що має спеціальний шолом і жилет. Крім того, робот стоїть на роликових ковзанах, на яких може виконувати різні трюки.

Під час випробувань робота піднімали на висоту до 19,8 м. Він падав із тієї ж висоти без страхової сітки. Після падіння робот піднімається самостійно. Його конструкція включає роликові ковзани та шолом.

У 2021 році Walt Disney Imagineering спроектувала невеликого робота-дитини Грута для парку "Дісней". Робот, який має зріст 76 см, одягнений так само, як оригінальний персонаж. Він може ходити та вільно рухати руками.

У 2020 році компанія представила робота, який вміє максимально правдоподібно імітувати рухи та міміку людини, зокрема, моргання та легкі рухи голови.

Раніше ми писали про те, що вчені створили першого у світі робота, який дихає, потіє та тремтить.

Також читайте, яким може бути житло на Місяці.

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