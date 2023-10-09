Компания Disney представила робота, который может имитировать движения разных персонажей (видео)

Walt Disney Imagineering представила на конференции IEEE IROS в Детройте робота без названия, умеющего имитировать движения разных персонажей. Он может воспроизводить ходьбу определенных персонажей, таких как петух из "Моаны", или проявлять любопытство, подобно ВАЛЛ-И из одноименного мультфильма.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт TechEBlog .

Робот напоминает BD-1 по игре Star Wars Jedi: Fallen Order 2019 года. Это компактный двуногий механизм с тонкой головой-коробкой на длинной шее, оборудованный фонарем и парой малых усиков.

Голова робота имеет широкий диапазон движений, позволяющий отчетливо передавать индивидуальность персонажей. Для создания дружественного и привлекательного вида робота, его программировали на имитацию поведения собак. Например, когда что-то интересует робота, он наклоняет голову, и его усики двигаются подобно собачьим ушам.

Этот прототип является частью долгосрочного проекта, над которым Disney работает не первый год. Инженеры компании разрабатывают движущиеся механизмы, инспирированные реальной анимацией. Эта система использует не только труд самих аниматоров, но и машинное обучение, чтобы одни модели можно было адаптировать и применять к разным роботам в короткие сроки.

Другими словами, если у персонажа Disney есть определенный метод ходить, то схожий бот должен точно воспроизводить это. Это своеобразный язык тела, развивающийся параллельно с основными свойствами, маневренностью и адаптацией роботов к разным ситуациям перемещения.