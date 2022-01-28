Эти комнатные растения могут вызывать головную боль и головокружение
Комнатные растения способны вызвать головную боль, головокружение и тошноту. Они популярны и есть почти в каждом доме. Однако держать такие растения опасно для здоровья.
Об этом сообщает ukr.media.
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Лилия
Такое красивое растение, которое есть в любом цвете лучше не нести к себе домой. Все из-за того, что цветение лилии источает насыщенный аромат, который часто вызывает у людей сильные мигрени.
К тому же в темное время суток лилия поглощает кислород и выделяет углекислый газ. Поэтому это может привести к кислородному голоданию мозга.
Лиля может вызвать головную боль (pexels)
Папоротник
Такое растение может стать причиной появления ужасных головных болей. Она также ночью поглощает кислород и производит углекислый газ. Поэтому в спальне ей не место.
Чем вреден папоротник (pixabay)
Орхидея
Пожалуй, у каждого дома есть орхидея. Однако, как оказалось большинство сортов орхидей выделяют вещества, действующие на человека возбуждающе.
В частности, это имеет негативные последствия в виде головной боли и сильного головокружения.
Также такое растение нарушает сон, развивает депрессию и возникает утренняя раздражительность.
Орхидея может вызвать головную боль (pexels)
Герань
Такое растение может вызвать головные боли, тошноту и даже аллергические реакции.
Также может появиться кашель и осложнение дыхания. Поэтому лучше вообще убрать это растение из дома.
Отметим, что растение аллерген, стоящее на подоконнике, способно вызвать насморк, першение в горле и кашель. Особенно это касается пеларгонии с белыми соцветиями. У слишком восприимчивых людей контакт с комнатным цветком может закончиться отеком Квинке.
Чем вредна герань (freepik)
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