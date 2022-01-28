Ці кімнатні рослини можуть викликати головний біль та запаморочення

Кімнатні рослини здатні викликати головний біль, запаморочення та нудоту. Вони популярні і є майже в кожному будинку. Однак тримати такі рослини небезпечно для здоров'я.

Від яких вазонів краще відмовитися

Лілія

Таку красиву рослину, яка є у будь-якому кольорі краще не нести до себе додому. Все через те, що цвітіння лілії виділяє насичений аромат, який часто викликає у людей сильні мігрені.

До того ж у темний час доби лілія поглинає кисень і виділяє вуглекислий газ. Тому це може призвести до кисневого голодування мозку.

Ліля може викликати головний біль (pexels)

Папороть

Така рослина може стати причиною появи жахливих головних болів. Вона також вночі поглинає кисень і виробляє вуглекислий газ. Тому у спальній їй не місце.

Чим шкідлива папороть (pixabay)

Орхідея

Мабуть, у кожного вдома є орхідея. Однак, як виявилось більшість сортів орхідей виділяють речовини, що діють на людину збудливо.

Зокрема, це має негативні наслідки у вигляді головного болю і сильного запаморочення.

Також така рослина порушує сон, розвиває депресію та виникає ранкова дратівливість.

Орхідея може викликати головний біль (pexels)

Герань

Така рослина може викликати головні болі, нудоту та навіть алергічні реакції.

Також може з'явитись кашель і ускладнення дихання. Тому краще взагалі прибрати цю рослину з дому.

Зазначимо, що рослина алерген, що стоїть на підвіконні, здатне викликати нежить, першіння в горлі й кашель. Особливо це стосується пеларгонії з білими суцвіттями. У занадто сприйнятливих людей контакт з кімнатною квіткою може закінчитися набряком Квінке

Чим шкідлива герань (freepik)