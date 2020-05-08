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Коммунальные услуги в Украине: как меньше платить по счетам

STYLERЖизнь    08.05.2020 - 07:49
Коммунальные услуги в Украине: как меньше платить по счетам
Коммунальные услуги в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Специалисты рассказали, как снизить оплату за коммунальные услуги

Коммунальные услуги в Украине в период карантина стали расти, так как украинцы больше времени проводят дома и потребляют ресурсы. В Министерстве развития общин и территорий Украины дали советы о том, как сэкономить на счетах за коммунальные услуги.

Жителей Украины призвали внедрять альтернативные источники энергии, изменить свои бытовые привычки и по возможности устанавливать энергосберегающие осветительные приборы.

Как отмечают в пресс-службе Минрегиона, основные теплопотери в многоквартирных домах происходят через стены, систему вентиляции, перекрытия между чердаками. Также проблемой становятся двери и полы без утепления, подвальные перекрытия и входные двери.

Для того, чтобы сделать первый шаг к экономии, нужно в первую очередь провести энергоаудит своего жилья. Для того, чтобы сэкономить на оплате за воду, нужно обязательно установить счетчики на горячую и холодную, а также поставить счетчик на тепло.

В проблемных местах нужно заменить или провести теплоизоляцию, стены и полы утеплить, все щели заделать.

Для того, чтобы экономия стала ощутимой, необходимо внедрять альтернативные источники энергии, устанавливать в местах общего пользования энергосберегающие светильники с датчиками движения. И стоит пересмотреть свои бытовые привычки в потреблении энергоресурсов и воды.

"Внедрение мероприятий по энергоэффективности в доме и систематический контроль за потреблением энергетических ресурсов его жителями являются залогом уменьшения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг", - отметили в Минрегионе.

Напомним, ранее мы писали о том, что эксперт спрогнозировал в Украине после карантина уменьшение доходов и коллапс по коммуналке.

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