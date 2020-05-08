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Комунальні послуги в Україні: як менше платити за рахунками

STYLERЖиття    08.05.2020 - 07:49
Комунальні послуги в Україні: як менше платити за рахунками
Комунальні послуги в Україні (Колаж РБК-Україна)

Фахівці розповіли, як знизити оплату за комунальні послуги

Комунальні послуги в Україні у період карантину стали зростати, оскільки українці більше часу проводять вдома і споживають ресурси. У Міністерстві розвитку громад і територій України дали поради про те, як заощадити на рахунках за комунальні послуги.

Жителів України закликали впроваджувати альтернативні джерела енергії, змінити свої побутові звички й по можливості встановлювати енергоощадні освітлювальні прилади.

Як зазначають у пресслужбі Мінрегіону, основні втрати тепла в багатоквартирних будинках відбуваються через стіни, систему вентиляції, перекриття між горищами. Також проблемою стають двері та підлога без утеплення, підвальні перекриття і вхідні двері.

Для того, щоб зробити перший крок до економії, потрібно в першу чергу провести енергоаудит свого житла. Для того, щоб заощадити на оплаті за воду, потрібно обов'язково встановити лічильники на гарячу і холодну, а також поставити лічильник на тепло.

В проблемних місцях потрібно замінити або провести теплоізоляцію, стіни та підлогу утеплити, закрити всі щілини.

Для того, щоб економія стала значною, необхідно впроваджувати альтернативні джерела енергії, встановлювати в місцях загального користування енергоощадні світильники з датчиками руху. І варто переглянути свої побутові звички у споживанні енергоресурсів і води.

"Впровадження заходів з енергоефективності в будинку і систематичний контроль за споживанням енергетичних ресурсів його мешканцями є запорукою зменшення витрат на оплату житлово-комунальних послуг", - зазначили у Мінрегіоні

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерт спрогнозував в Україні після карантину зменшення доходів і колапс по комуналці.

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