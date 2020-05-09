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Коммунальные услуги в Украине: как быстро оплатить через телефон (видеоинструкция)

STYLERЖизнь    09.05.2020 - 09:13
Коммунальные услуги в Украине: как быстро оплатить через телефон (видеоинструкция)
Коммунальные счета можно оплатить по телефону (Коллаж РБК-Украина)

Оплатить коммунальные счета в Украине можно быстро и удобно с помощью телефона

Коммунальные услуги в условиях карантина в Украине стало платить немного сложнее. В Министерстве социальной политики рассказали, как можно оплатить счета с помощью телефона и не подвергать себя риску в отделениях и очередях.

Оплатить счета за коммунальные услуги с помощью телефона не сложно. Для этого нужно воспользоваться простой инструкцией:

Шаг 1: Позвоните на горячую линию Вашего банка.

Шаг 2: Пройдите телефонную проверку подтверждения личности по условиям, которые установлены Вашим банком. Ответьте на вопросы оператора.

Шаг 3: После подтверждения вашей личности, работник банка получит от Вас информацию о списке жилищно-коммунальных услуг, которые Вы хотите оплатить дистанционно. Также он получит необходимые данные для проведения оплаты услуг с Вашего счета.

Шаг 4: Банк уведомит Вас с помощью смс-сообщения о том, что оплата жилищно-коммунальных услуг проведена.

Как оплатить коммуналку с помощью телефона

Кроме того, все пользователи должны знать о том, что комиссия уполномоченным банком за оплату коммунальных услуг не взимается.

Важно! Для оплаты коммунальных услуг пользователь должен сам позвонить на горячую линию своего банка. Банк не может позвонить пользователю самостоятельно по данному вопросу. Не давайте своих данных неизвестным особам по телефону.

Напомним, ранее мы писали о том, что изменится в правилах банков для перевода денег.

Теги Новости Украины коммунальные платежиуслуги ЖКХ
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