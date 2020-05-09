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Комунальні послуги в Україні: як швидко оплатити через телефон (відеоінструкція)

STYLERЖиття    09.05.2020 - 09:13
Комунальні послуги в Україні: як швидко оплатити через телефон (відеоінструкція)
Комунальні рахунки можна оплатити телефоном (Колаж РБК-Україна)

Оплатити комунальні рахунки в Україні можна швидко і зручно за допомогою телефону

Комунальні послуги в умовах карантину в Україні стало платити трохи складніше. У Міністерстві соціальної політики розповіли, як можна оплатити рахунки за допомогою телефону і не піддавати себе ризику у відділеннях і чергах.

Оплатити рахунки за комунальні послуги за допомогою телефону не складно. Для цього потрібно скористатися простою інструкцією:

Крок 1: Зателефонуйте на гарячу лінію Вашого банку.

Крок 2: Пройдіть телефонну перевірку підтвердження особи за умовами, які встановлені Вашим банком. Дайте відповідь на питання оператора.

Крок 3: Після підтвердження вашої особи, працівник банку отримає від Вас інформацію про список житлово-комунальних послуг, які Ви хочете оплатити дистанційно. Також він отримає необхідні дані для проведення оплати послуг з Вашого рахунку.

Крок 4: Банк повідомить Вас за допомогою смс-повідомлення про те, що оплата житлово-комунальних послуг проведена.

Як оплатити комуналку за допомогою телефону

Крім того, користувачі повинні знати про те, що комісія уповноваженим банком за оплату комунальних послуг не стягується.

Важливо! Для оплати комунальних послуг користувач повинен сам зателефонувати на гарячу лінію свого банку. Банк не може подзвонити користувачеві самостійно з даного питання. Не давайте своїх даних невідомим особам телефоном.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що зміниться в правилах банків для переказу грошей.

Теги Новини України коммунальные платежиуслуги ЖКХ
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