Коммунальные тарифы снова вырастут: в каких городах придется платить больше

Почему повышают тарифы

Как объяснила эксперт в сфере ЖКХ Кристина Ненно, рост тарифов в Украине неизбежен, так как государство оставило без льгот предприятия по производству тепла. Им приходится покупать газ по рыночной цене и это соответственно увеличивает тариф для населения.

В Черновцах цена подпрыгнула уже на 70%, в Киеве ожидается подорожание с 2100 до 2400 гривен за одну гигакалорию, а в Одессе отопительный сезон пока под вопросом. В других областях ожидается повышение тарифа на горячую воду почти на треть.

Пока что проекты решений городские советы опубликовали на официальных страницах, и решение должны принять до начала отопительного сезона. По словам Ненно, наибольшее подорожание почувствуют жители домов, где частично установлены приборы учета или отсутствуют вообще.

Что будет с ценами на газ

К зиме вырастут цены и на газ. Бытовые потребители, которые не заключили контракт, вынуждены будут платить по ежемесячным тарифам – 25 гривен за кубометр. Сэкономить можно: заменить трубы и модернизировать тепловые пункты, утеплить фасады. Также снизить цифры в квитанциях помогают "теплые кредиты", но они эффективны только для домов, где есть ОСМД.

Отопительный сезон начнется с повышения тарифов на коммунальные услуги