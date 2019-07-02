Комфортно будет не всем: в каких областях пройдут дожди и грозы

Погода в Украине в среду, 3 июля, в большинстве областей страны будет комфортной. Высокая температура воздуха удержится в южных областях и на востоке, а также синоптики прогнозируют дожди с грозами в некоторых регионах.

Погода на востоке страны ожидается сухая, температура воздуха начнет немного снижаться. Небольшой дождь возможен только в ночные часы. Ночью в регионе ожидается от +17 до +19 градусов, днем столбики термометров покажут от +28 до +30 градусов. В Днепре возможна гроза.

В южных областях пройдут дожди с грозами, местами возможен шквальный ветер и град. Ночью в регионе температура воздуха составит +18 +22 градуса, днем воздух прогреется до +29 +31 градуса. В Крыму синоптики прогнозируют дождь с грозой. Ночью +18 +20 градусов, днем воздух нагреется до +29 +31 градуса.

В северных областях будет сухо и солнечно, без осадков. Температура воздуха опустится. Ночью ожидается +14 +16 градусов, днем от +24 до +26 градусов.

На западе синоптики прогнозируют комфортную сухую погоду, без осадков. Ночью в регионе ожидается от +14 до +16 градусов, днем воздух прогреется до +23 +26 градусов.

В центральной части Украины будет сухо, дожди не прогнозируются. Ночью температура воздуха составит +17 +19 градусов, днем столбики термометров покажут от +26 до +30 градусов.

В Киеве 3 июля будет комфортно, сухо и солнечно. Возможна небольшая облачность. Ночью +15 +17 градусов, днем ожидается от +24 до +26 градусов.

Погода в Украине 3 июля

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптик ошарашила украинцев прогнозом погоды на июль.

А также рассказывали о том, что категорически нельзя делать на Ивана Купала.