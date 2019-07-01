Накроет сильными грозами: где внезапно изменится погода

Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Погода в Украине резко изменится во вторник, 2 июля

Погода в Украине во вторник, 2 июля, резко изменится и некоторые области накроет сильными дождями и грозами. Также ожидается снижение температуры воздуха.

Погода на востоке Украины ожидается грозовая, местами возможен шквальный ветер и град. Ночная температура воздуха составит +18 +20 градусов, днем столбики термометров покажут от +31 до +36 градусов.

В южных областях будет сухо и солнечно, однако синоптики предупреждают об усилении ветра до 12 м/с. Ночью в регионе ожидается от +19 до +22 градусов, днем воздух нагреется до +34 +38 градусов. В Крыму без осадков, сухо. Ночью +18 +20 градусов, днем +31 +33 градуса.

В северных областях температура воздуха начнет снижаться и пройдут кратковременные грозы. Возможен шквальный ветер и град. Ночью ожидается от +17 до +19 градусов, днем воздух прогреется от +26 до +28 градусов.

На западе пройдут грозы, местами с сильными ливнями. Возможен также град и усиление ветра до 12 м\с. Температура воздуха ночью составит +16 +20 градусов. Днем столбики термометров покажут от +25 до +27 градусов, в Закарпатье до +31 градуса.

В центральной части страны ожидаются грозы, ливни и град. Ночная температура воздуха будет колебаться от +18 до +20 градусов. Днем столбики термометров покажут от +29 до +34 градусов.

В Киеве 2 июля пройдут грозовые дожди. Ночью температура воздуха опустится до +20 +22 градусов, днем ожидается от +27 до +29 градусов.

Погода в Украине 2 июля

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптики дали прогноз на начало июля.

А также рассказывали о том, что жара в Украине во вторник, 2 июля, достигнет +39 градусов.