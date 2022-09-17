Комфортне ліжко і власна вбиральня: Полякова показала гуртожиток, де буде жити її старша донька
Донька української співачки Олі Полякової Маша вступила до одного з престижних музичних вишів у Лондоні. Дівчина разом з мамою приїхала до Великої Британії, щоб заселилася до гуртожитку.
Про це артистка розповіла у своєму Instagram.
На відео співачка показала, у яких умовах буде жити Маша під час навчання.
"Маруся в общазі", - написала Полякова.
Зокрема, на ролику Полякова показала кімнату на одного, у якій є комфортне ліжко, шафа, стіл для навчання та власна вбиральня.
Далі Полякова із донькою вирушила на кухню, яка розрахована на шість кімнат. Там є все необхідне для комфортного проживання студентів: електрична плита з духовою шафою, мікрохвильовка, чайник, праска та два маленьких холодильника.
"Ось така кухня в них, все чистенько, гарненько. Боже, дитина буде сама жити", - сказала Полякова.
Оля Полякова показала, де буде жити її донька (скрін)
Також потім зірка показала школу молодшої доньки Аліси. Дівчинка на уроці спекла шоколадно-малиновий пиріг.
Оля Полякова показала, де навчається її молодша донька Аліса (скрін)
Раніше ми повідомляли, що росіяни хотіли зірвати концерт Полякової в Ізраїлі, коли вона говорила про Маріуполь.
Також співачка спалила свій кокошник та зробила це в містичний спосіб.