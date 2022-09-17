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Комфортне ліжко і власна вбиральня: Полякова показала гуртожиток, де буде жити її старша донька

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Субота 17 вересня 2022 18:58
Комфортне ліжко і власна вбиральня: Полякова показала гуртожиток, де буде жити її старша донька Оля Полякова показала, е буде жити її старша донька (instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Тетяна Самарук

Донька української співачки Олі Полякової Маша вступила до одного з престижних музичних вишів у Лондоні. Дівчина разом з мамою приїхала до Великої Британії, щоб заселилася до гуртожитку.

Про це артистка розповіла у своєму Instagram.

На відео співачка показала, у яких умовах буде жити Маша під час навчання.

"Маруся в общазі", - написала Полякова.

Зокрема, на ролику Полякова показала кімнату на одного, у якій є комфортне ліжко, шафа, стіл для навчання та власна вбиральня.

Далі Полякова із донькою вирушила на кухню, яка розрахована на шість кімнат. Там є все необхідне для комфортного проживання студентів: електрична плита з духовою шафою, мікрохвильовка, чайник, праска та два маленьких холодильника.

"Ось така кухня в них, все чистенько, гарненько. Боже, дитина буде сама жити", - сказала Полякова.

Комфортне ліжко і власна вбиральня: Полякова показала гуртожиток, де буде жити її старша донькаКомфортне ліжко і власна вбиральня: Полякова показала гуртожиток, де буде жити її старша донькаКомфортне ліжко і власна вбиральня: Полякова показала гуртожиток, де буде жити її старша донька

Оля Полякова показала, де буде жити її донька (скрін)

Також потім зірка показала школу молодшої доньки Аліси. Дівчинка на уроці спекла шоколадно-малиновий пиріг.

Комфортне ліжко і власна вбиральня: Полякова показала гуртожиток, де буде жити її старша донька

Комфортне ліжко і власна вбиральня: Полякова показала гуртожиток, де буде жити її старша донька

Оля Полякова показала, де навчається її молодша донька Аліса (скрін)

Раніше ми повідомляли, що росіяни хотіли зірвати концерт Полякової в Ізраїлі, коли вона говорила про Маріуполь.

Також співачка спалила свій кокошник та зробила це в містичний спосіб.

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певец Оля Полякова
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