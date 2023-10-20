Комета розміром з ціле місто несеться до Землі. За чотири місяці вона вже двічі вибухнула

Що відомо про комету

Комета під назвою 12P/Понс-Брукса є кріовулканічною чи холодною вулканічною кометою. Вона має тверде ядро, яке заповнене сумішшю льоду, пилу та газу, відомою як кріомагма.

Коли сонячне проміння нагріває "нутрощі" комети, тиск всередині зростає, й комета різко вибухає, викидаючи все в космос через великі тріщини в оболонці ядра.

5 жовтня астрономи виявили великий спалах від 12P. Після цього вона стала в десятки разів яскравішою. Протягом наступних кількох днів комета ще більше розширилася, і в неї виросли "роги".

Порівняння яскравості комети 12Р до та після вибуху (фото: livescience.com)

Незвичайна форма комети пов'язана з неправильною формою ядра.

Куди летить космічне тіло

12P наразі мчить у напрямку внутрішньої частини Сонячної системи, де буде обертатися навколо Сонця на його еліптичній орбіті.

Комета досягне своєї найближчої точки біля Землі 21 квітня 2024 року. У цю мить її можна буде побачити неозброєним оком, і саме в цей момент науковці зможуть катапультувати її назад у зовнішню частину Сонячної системи. Таким чином комета не повернеться до 2095 року.

Позиція комети відносно розташування Землі (фото: livescience.com)

Оскільки 12P продовжує мчати до сонця, є висока ймовірність того, що вона вибухне ще кілька разів.

Але 12P - це не єдина вулканічна комета, яку астрономи зараз спостерігають. Крім неї, у космічному простоі можна побачити 29P/Швассмана-Вахмана - найбільш мінливу вулканічну комету в Сонячній системі, яка також мала кілька помітних вивержень за останній рік.