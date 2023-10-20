Комета розміром з ціле місто несеться до Землі. За чотири місяці вона вже двічі вибухнула

Величезна вулканічна комета розміром з маленьке місто під час наближення до Сонця вдруге за чотири місяці вибухнула. Навколо космічного тіла утворилася хмара з льоду та газу, яка схожа на гігантську пару рогів.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Live Science.
Комета під назвою 12P/Понс-Брукса є кріовулканічною чи холодною вулканічною кометою. Вона має тверде ядро, яке заповнене сумішшю льоду, пилу та газу, відомою як кріомагма.
Коли сонячне проміння нагріває "нутрощі" комети, тиск всередині зростає, й комета різко вибухає, викидаючи все в космос через великі тріщини в оболонці ядра.
5 жовтня астрономи виявили великий спалах від 12P. Після цього вона стала в десятки разів яскравішою. Протягом наступних кількох днів комета ще більше розширилася, і в неї виросли "роги".
Порівняння яскравості комети 12Р до та після вибуху (фото: livescience.com)
Незвичайна форма комети пов'язана з неправильною формою ядра.
12P наразі мчить у напрямку внутрішньої частини Сонячної системи, де буде обертатися навколо Сонця на його еліптичній орбіті.
Комета досягне своєї найближчої точки біля Землі 21 квітня 2024 року. У цю мить її можна буде побачити неозброєним оком, і саме в цей момент науковці зможуть катапультувати її назад у зовнішню частину Сонячної системи. Таким чином комета не повернеться до 2095 року.
Позиція комети відносно розташування Землі (фото: livescience.com)
Оскільки 12P продовжує мчати до сонця, є висока ймовірність того, що вона вибухне ще кілька разів.
Але 12P - це не єдина вулканічна комета, яку астрономи зараз спостерігають. Крім неї, у космічному простоі можна побачити 29P/Швассмана-Вахмана - найбільш мінливу вулканічну комету в Сонячній системі, яка також мала кілька помітних вивержень за останній рік.
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