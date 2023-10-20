Комета размером с целый город несется к Земле. За четыре месяца она уже дважды взорвалась

Что известно о комете

Комета под названием 12P/Понс-Брукса является криовулканической или холодной вулканической кометой. У нее твердое ядро, заполненное смесью льда, пыли и газа, известной как криомагма.

Когда солнечные лучи нагревают "внутренности" кометы, давление внутри растет, и комета резко взрывается, выбрасывая все в космос через большие трещины в оболочке ядра.

5 октября астрономы обнаружили большую вспышку от 12P. После этого она стала в десятки раз ярче. В последующие несколько дней комета еще больше расширилась, и у нее выросли "рога".

Сравнение яркости кометы 12Р до и после взрыва (фото: livescience.com)

Необычная форма кометы связана с неправильной формой ядра.

Куда летит космическое тело

12P несется в направлении внутренней части Солнечной системы, где будет вращаться вокруг Солнца на его эллиптической орбите.

Комета достигнет своей ближайшей точки у Земли 21 апреля 2024 года. В этот момент ее можно будет увидеть невооруженным глазом, и ученые смогут катапультировать ее обратно во внешнюю часть Солнечной системы. Таким образом, комета не вернется к 2095 году.

Позиция кометы по поводу расположения Земли (фото: livescience.com)

Поскольку 12P продолжает нестись к солнцу, есть высокая вероятность того, что она взорвется еще несколько раз.

Но 12P - это не единственная вулканическая комета, которую астрономы сейчас наблюдают. Кроме нее, в космическом простое можно увидеть 29P/Швассмана-Вахмана - самую изменчивую вулканическую комету в Солнечной системе, которая также имела несколько заметных извержений за последний год.