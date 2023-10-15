"Була б катастрофа". Астроном пояснив, чи може величезний астероїд впасти на Росію

Втім, в історії людства є випадки, коли величезні метеорити падали на Землю. Найбільший із знайдених людьми - Гоба, який важив 60 тонн і впав на нашу планету 80 тисяч років тому.

У пресі періодично з'являються повідомлення про величезні астероїди, які на шаленій швидкості мчать до Землі. Астрономи всього світу відстежують такі небесні тіла й вираховують їхні траєкторії, аби точно зрозуміти, що не станеться зіткнення.

Про те, чи теоретично може на Росію впасти величезний метеорит і знищити її, РБК-Україна в ексклюзивному інтерв'ю розпитала завідувача лабораторії Головної астрономічної обсерваторії НАН України Івана Крячка.

Чи може величезний астероїд знищити Росію

На це питання науковець відповів наступне:

"Може. Тунгуський метеорит у 1908 році впав у Сибіру, де безлюдна територія і тоді поваляло дуже багато дерев. Але порахували, що якби він залетів на 2 години раніше чи пізні (тут уже не пам ' ятаю), він би впав у районі Санкт-Петербурга, це була б просто катастрофа", - пояснив науковець.

Також він зазначив, що поки зараз усі великі астероїди, які дійсно можуть становити загрозу для Землі, відстежуються астрономами у спеціальних обсерваторіях. Небезпечними вважаються ті, які перетинають орбіту нашої планети й проходять на відстані менш ніж на 7 млн км.

Потенційно небезпечними також є астероїди, діаметр яких становить понад 1 кілометра.

Що відомо про Тунгуський метеорит

Тунгуський метеорит впав 30 червня 1908 року в басейні річки Підкам'яна Тунгуска. За свідченнями очевидців, у небі пролетіла велика вогняна куля і на висоті 7-10 км над незаселеним районом тайги стався вибух. Його потужність оцінюють у 10-20 мегатонн. А це дорівнює енергії найпотужніших водневих бомб.

Експерти стверджують, що вибухова хвиля двічі обігнула земну кулю. Її зафіксували метеостанції в Англії та Німеччині. Також зазначається, що акустичні явища поширилися в радіусі близько 800 км, тобто на площу понад 1 млн км.

Цей вибух повалив дерева на території понад 22 000 км. А на нічному небі над територією від Атлантики до центрального Сибіру зафіксували інтенсивне світіння хмар.

Повалені дерева в районі тунгуської події (фото: Вікіпедія)