Комендантська година у новорічну ніч: українцям нагадали правила

Час комендантської години у різних областях України

Дніпропетровська область - з 00:00 до 05:00

Чернігівська область - з 23:00 до 04:00

Вінницька область - 00:00 до 05:00

Івано-Франківська область - 23:00 до 05:00

Волинська область - з 00:00 до 05:00

Житомирська область - з 00:00 до 05:00

Запорізька область - з 23:00 до 05:00

Миколаївська область - з 00:00 до 05:00 (не стосується деокупованих територій)

Одеська область - з 23:00 до 05:00

Полтавська область - з 23:00 до 05:00

Сумська область - з 23:00 до 04:00

Тернопільська область - з 23:00 до 05:00

Херсонська область - з 19:00 до 06:30

Хмельницька область - з 00:00 до 05:00

Черкаська область - з 23:00 до 05:00

Чернівецька область - з 00:00 до 05:00

Луганська область - з 21:00 до 05:00

Донецька область - з 21:00 до 05:00

Закарпатська область - немає комендантської години

Київ - з 23:00 до 05:00

Головні правила поведінки під час комендантської години

Якщо ви порушили правило комендантської години - тобто опинилися на вулиці у заборонений час, загрожують наслідки.

Зокрема, за відмову від виконання законного розпорядження чи вимоги патруля загрожує штраф, громадські чи виправні роботи, чи адміністративний арешт на 15 діб.

Якщо порушник чинить опір, кажуть у поліції, йому загрожує штраф від 17 000 до 34 000 грн або позбавлення волі до 5 років.

На вулиці ви маєте бути з документами. Перевіряти документи та відповідно встановлювати правомірність перебування на вулицях та в інших громадських місцях під час комендантської години - це повноваження патрулів.

Зазначимо, що також у Новорічну ніч правоохоронці будуть реагувати на порушення заборони на піротехніку.

Не забувайте, що вибухи петард та салютів можуть нагадувати деяким людям вибухи!