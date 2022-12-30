Комендантский час в новогоднюю ночь: украинцам напомнили правила

Комендантский час в Украине на Новогоднюю ночь будет действовать, как и во все остальные дни. Вопреки петициям и слухам, это военное правило не отменили.
О главных правилах поведения в праздничную ночь - читайте в материале Styler.
Если вы нарушили правило комендантского часа - то есть оказались на улице в запрещенное время, грозят последствия.
В частности, за отказ от исполнения законного распоряжения или требования патруля грозит штраф, общественные или исправительные работы, или же административный арест на 15 суток.
Если нарушитель сопротивляется, говорят в полиции, ему грозит штраф от 17 000 до 34 000 грн или лишение свободы до 5 лет.
На улице вы должны быть с документами. Проверять документы и соответственно устанавливать правомерность пребывания на улицах и в других общественных местах во время комендантского часа - это полномочия патрулей.
Отметим, что также в Новогоднюю ночь правоохранители будут реагировать на нарушение запрета на пиротехнику.
Не забывайте, что взрывы петард и салютов могут напоминать некоторым людям взрывы!
Напомним, у украинцев не будет дополнительных выходных на новогодние праздники.
Кроме того, в Генштабе ВСУ рассказали, возможно ли временное прекращение огня на Новый год.