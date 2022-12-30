Комендантский час в новогоднюю ночь: украинцам напомнили правила

Время комендантского часа в разных областях Украины

Днепропетровская область - с 00:00 до 05:00

Черниговская область - с 23:00 до 04:00

Винницкая область - 00:00 до 05:00

Ивано-Франковская область - 23:00 до 05:00

Волынская область - с 00:00 до 05:00

Житомирская область - с 00:00 до 05:00

Запорожская область - с 23:00 до 05:00

Николаевская область - с 00:00 до 05:00 (не касается деоккупированных территорий)

Одесская область - с 23:00 до 05:00

Полтавская область - с 23:00 до 05:00

Сумская область - с 23:00 до 04:00

Тернопольская область - с 23:00 до 05:00

Херсонская область - с 19:00 до 06:30

Хмельницкая область - с 00:00 до 05:00

Черкасская область - с 23:00 до 05:00

Черновицкая область - с 00:00 до 05:00

Луганская область - с 21:00 до 05:00

Донецкая область - с 21:00 до 05:00

Закарпатская область - нет комендантского часа

Киев - с 23:00 до 05:00

Главные правила поведения во время комендантского часа

Если вы нарушили правило комендантского часа - то есть оказались на улице в запрещенное время, грозят последствия.

В частности, за отказ от исполнения законного распоряжения или требования патруля грозит штраф, общественные или исправительные работы, или же административный арест на 15 суток.

Если нарушитель сопротивляется, говорят в полиции, ему грозит штраф от 17 000 до 34 000 грн или лишение свободы до 5 лет.

На улице вы должны быть с документами. Проверять документы и соответственно устанавливать правомерность пребывания на улицах и в других общественных местах во время комендантского часа - это полномочия патрулей.

Отметим, что также в Новогоднюю ночь правоохранители будут реагировать на нарушение запрета на пиротехнику.

Не забывайте, что взрывы петард и салютов могут напоминать некоторым людям взрывы!