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Комендантский час в новогоднюю ночь: украинцам напомнили правила

Фото: В Украине в новогоднюю ночь будет комендантский час (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Комендантский час в Украине на Новогоднюю ночь будет действовать, как и во все остальные дни. Вопреки петициям и слухам, это военное правило не отменили.

О главных правилах поведения в праздничную ночь - читайте в материале Styler.

Время комендантского часа в разных областях Украины

  • Днепропетровская область - с 00:00 до 05:00
  • Черниговская область - с 23:00 до 04:00
  • Винницкая область - 00:00 до 05:00
  • Ивано-Франковская область - 23:00 до 05:00
  • Волынская область - с 00:00 до 05:00
  • Житомирская область - с 00:00 до 05:00
  • Запорожская область - с 23:00 до 05:00
  • Николаевская область - с 00:00 до 05:00 (не касается деоккупированных территорий)
  • Одесская область - с 23:00 до 05:00
  • Полтавская область - с 23:00 до 05:00
  • Сумская область - с 23:00 до 04:00
  • Тернопольская область - с 23:00 до 05:00
  • Херсонская область - с 19:00 до 06:30
  • Хмельницкая область - с 00:00 до 05:00
  • Черкасская область - с 23:00 до 05:00
  • Черновицкая область - с 00:00 до 05:00
  • Луганская область - с 21:00 до 05:00
  • Донецкая область - с 21:00 до 05:00
  • Закарпатская область - нет комендантского часа
  • Киев - с 23:00 до 05:00

Главные правила поведения во время комендантского часа

Если вы нарушили правило комендантского часа - то есть оказались на улице в запрещенное время, грозят последствия.

В частности, за отказ от исполнения законного распоряжения или требования патруля грозит штраф, общественные или исправительные работы, или же административный арест на 15 суток.

Если нарушитель сопротивляется, говорят в полиции, ему грозит штраф от 17 000 до 34 000 грн или лишение свободы до 5 лет.

На улице вы должны быть с документами. Проверять документы и соответственно устанавливать правомерность пребывания на улицах и в других общественных местах во время комендантского часа - это полномочия патрулей.

Отметим, что также в Новогоднюю ночь правоохранители будут реагировать на нарушение запрета на пиротехнику.

Не забывайте, что взрывы петард и салютов могут напоминать некоторым людям взрывы!

Напомним, у украинцев не будет дополнительных выходных на новогодние праздники.

Кроме того, в Генштабе ВСУ рассказали, возможно ли временное прекращение огня на Новый год.

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