Комаровський жорстко "наїхав" на протестувальників у Нових Санжарах: емоційне відео

Комаровський прокоментував евакуацію українців з Уханя (колаж РБК-Україна)

Комаровський висловився про ситауцію з евакуацією українців з китайського Уханя

Евакуацію українців з Уханя і протести в Нових Санжарах прокоментував Євген Комаровський. Доктор емоційно висловився щодо ситуації під Полтавою, де панікуючі місцеві жителі через страх перед коронавірусом COVID-19 влаштували безлади і намагаються прогнати співвітчизників, яки прилетіли з Китаю.

Комаровський записав відеозвернення, в якому "розніс" подібну зустріч.

Відомий педіатр і телеведучий нагадав, що коронавірус не літає в повітрі - ним можна заразитися лише при тісному контакті з хворим.

Нагадаємо, що в МЗ наголошують - всі громадяни, які прилетіли в Україну, включаючи іноземців, абсолютно здорові. У медичному центрі "Нові Санжари" їх помістять на карантин на 14 діб.

Доктор Комаровський закликав протестувальників до совісті та моралі.

"Схоже, що мораль та інтелект вже скінчилися. Люди з мораллю та інтелектом вже поїхали звідси... Люди, що ви родите, що взагалі відбувається? До нас приїжджають абсолютно здорові наші співвітчизники. Без жодного будь-якого симптому хвороби... Замість того, щоб протягнути руку допомоги, і сказати - ми вам допоможемо, люди і так натерпілися там... Україна єдина - говорять... Тому щиро закликаю припинити цю паніку, яка просто негідна цивілізації. Де ваша віра, мораль, моральність?", - дивується він.

Комаровський додав, що він би зміг зрозуміти, якби обурювалися лікарі, які за "жебрацькі гроші" повинні надавати людям допомогу і стежити, щодня ризикувати життям.

"Але обурюються обивателі, яким на цих лікарів все життя плювати було, за великим рахунком. Тому наберіться, будь ласка, хоч трохи мізків, залиште цю ситуацію в спокої", - звернувся педіатр.

Також Комаровський закликав займатися власною безпекою і подумати, як правильно профілактувати ГРВІ, як щепитися від грипу.

Педіатр відзначив парадоксальність ситуації, що "не щепити дітей - не боїмося, їсти базарні консерви і вмирати від ботулізму - не боїмося, ремені безпеки - для слабаків, сурогатний алкоголь - наше все. Грип, правець, кір, туберкульоз, сифіліс, коклюш тощо - не боїмося".

"Всі істерики, що поруч з нами розміщені люди з Китаю, і тому ми помремо, це ознака неадекватності, нестачі інтелекту та всілякої відсутності моралі", - резюмував лікар.

Відео: Евакуація українців з Уханя - Комаровський емоційно звернувся до протестувальників у Нових Санжарах