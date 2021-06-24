Комаровский заявил, что пользоваться мобильником в грозу можно. В ГСЧС утверждают обратное

Доктор Евгений Комаровский высказался относительно рисков использования во время грозовой погоды мобильников, и возможности гаджетов "притягивать" молнии. Известный педиатр и телеведущий назвал это мифом. Он дал неожиданный совет, призвав, если нужно, спокойно звонить и общаться по телефону на улице в грозу.

Об этом Комаровский рассказал в новом видео, опубликованном на его YouTube-канале .

По словам доктора, "ни в одном серьезном уважаемом медицинском источнике или учебнике физики ни от одного серьезного ученого физика или ученого медика" невозможно услышать о том, что молния притягивается к мобильному телефону.

"Я даже не ожидал, что эта мысль, о том что мобильный телефон притягивает молнию, настолько плотно укоренилась в головах наших соотечественников. Вне зависимости от возраста, пола, социального положения - все в этом убеждены", - говорит Комаровский.

Педиатр поделился мнением, что такие слухи могут быть связаны с тем, что большинство людей сейчас имеют мобильники, и если вдруг в человека попадает молния - всю вину за этот случай "списывают" на телефоны.

Доктор Комаровский убежден, что риск использования мобильного телефона в грозу только один - из-за проблем со связью и помех человек может поднять руку с гаджетом, и соответственно "шансов, что в эту руку попадет молния, наверное теоретически выше".

"Применительно со стороны физики: стационарные телефоны, с кучей проводов, которые соединяются со столбами, и если в столб ударит молния, то вам в ухо может чуть-чуть прилететь, не сильно, но может", - рассказал медик.

Комаровский заверяет, что мобильные телефоны не притягивают молнии, ходить с ними и звонить в грозу можно, а выключать совсем не обязательно.

Видео: Комаровский высказался об использовании мобильника во время грозы

Нужно сказать, что в ГСЧС Украины наоборот - настоятельно рекомендуют не пользоватся мобильниками в грозу.

"Запомните: все электрические приборы, в частности мобильные телефоны, являются своеобразными приемниками для шаровых молний. Поэтому ни в коем случае не пользуйтесь ими во время грозы, вместо этого немедленно их отключите", - призывают спасатели в своих советах, как уберечься от молнии во время грозы.

В ГСЧС Украины дали советы, как уберечься от молнии (фото: dsns.gov.ua)