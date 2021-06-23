Как уберечься от молнии: горный спасатель дал действенные советы

Грозы представляют нешуточную опасность для отдыхающих в Карпатах, и по статистике, на Прикарпатье раз в два года от ударов молний погибают люди. В первой половине лета в горах из-за нестабильной погоды и резких перепадов температур фиксируется наибольшее количество молний, рассказал горный спасатель Василий Фицак.

Эксперт также обратил внимание на прогнозы о пике грозовой активности во многих регионах в ближайшее время.

Спасатель дал ряд полезных рекомендаций, как минимизировать риски в грозовую пору и уберечься от ударов молний.

Что указывает на приближение грозы

Путешественникам в горах желательно ознакомиться с прогнозом погоды. Кроме информации от синоптиков, о вероятности грозы свидетельствуют темно-свинцовые тучи, раскаты грома, которые приближаются.

"Некоторые опытные люди чувствуют грозу по воздуху - его охлаждение, или когда становится жарко, - это свидетельствует о том, что через несколько часов пройдет грозовой фронт", - рассказал Фицак.

Как не притянуть на себя молнию

Горный спасатель отметил, что лучше не брать с собой в поход большие, габаритные металлические предметы, которые действительно могут спровоцировать разряд молнии.

В то же время мнение о том, что аксессуары из разных металлов и серьги способны стать "магнитом" для молний, он назвал спорным.

Что делать при грозе в горах, лесу или в городе дома

Если вас настигла гроза, и вы находитесь в эпицентре этого природного явления, то не стоит прятаться от молний в отдельно стоящие объекты (например, одинокая скала, одинокое дерево).

"Когда попали в эпицентр грозы в горной местности, то надо избавиться рюкзака, оставить его и присесть на корточки, сгруппироваться и переждать грозу. Конечно также рекомендуется не использовать в этот период радиостанции или звонить, то есть не пользоваться электронными приборами", - советует Фицак.

Аналогичные правила действуют и в лесной местности.

Спасатель добавил, что некоторые специалисты рекомендуют отключать радиостанции и мобильные телефоны во время грозы, и также есть советы вынимать батарею из мобильного.

Кстати, во время грозы в доме тоже желательно отключить от электросети все устройства, в том числе телевизоры и радиоприемники.

"Потому что есть случаи, когда попадала молния в электросеть, и горело все электрооборудование. Поэтому нужно вытащить вилку из розетки", - предупредил Фицак.