Комаровський заявив, що користуватися мобільником в грозу можна. У ДСНС стверджують зворотне

Доктор Євген Комаровський висловився щодо ризиків використання під час грозової погоди мобільників, і можливості гаджетів "притягувати" блискавки. Відомий педіатр і телеведучий назвав це міфом. Він дав несподівану пораду, закликавши, якщо потрібно, спокійно дзвонити та спілкуватися телефоном на вулиці в грозу.

Про це Комаровський розповів у новому відео, опублікованому на його YouTube-каналі .

За словами доктора, "ні в одному серйозному шанованому медичному джерелі або підручнику фізики ні від одного серйозного вченого фізика або вченого медика" неможливо почути про те, що блискавка притягується до мобільного телефону.

"Я навіть не очікував, що ця думка, про те що мобільний телефон притягує блискавку, настільки щільно вкоренилася в головах наших співвітчизників. Незалежно від віку, статі, соціального стану - всі в цьому переконані", - говорить Комаровський.

Педіатр поділився думкою, що такі чутки можуть бути пов'язані з тим, що більшість людей зараз мають мобільники, і якщо раптом в людину потрапляє блискавка - всю провину за цей випадок "списують" на телефони.

Доктор Комаровський переконаний, що ризик використання мобільного телефону в грозу тільки один - через проблеми зі зв'язком і перешкод людина може підняти руку з гаджетом, і відповідно "шансів, що в цю руку потрапить блискавка, напевно теоретично вище".

"Стосовно фізики: стаціонарні телефони, з купою проводів, які з'єднуються зі стовпами, і якщо в стовп вдарить блискавка, то вам у вухо може трохи прилетіти, не сильно, але може", - розповів медик.

Комаровський запевняє, що мобільні телефони не притягують блискавки, ходити з ними та дзвонити в грозу можна, а вимикати зовсім не обов'язково.

Відео: Комаровський висловився про використання мобільника під час грози

Потрібно сказати, що в ДСНС України навпаки - настійно рекомендують не користуватись мобільниками в грозу.

"Запам'ятайте: всі електричні прилади, зокрема мобільні телефони, є своєрідними приймачами для кульових блискавок. Тому в жодному разі не користуйтеся ними під час грози, натомість негайно їх вимкніть.", - закликають рятувальники у своїх порадах, як уберегтися від блискавки під час грози.

У ДСНС України дали поради, як уберегтися від блискавки (фото: dsns.gov.ua)