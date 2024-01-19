Комаровський відповів, чи представляє хвороба Х реальну небезпеку

Останнім часом у світі активно обговорюють хворобу X. На хвилі підвищеної захворюваності на COVID-19 українці почали турбуватися про нову недугу. Але чи справді варто хвилюватися?

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео на YouTube -каналі Євгена Комаровського розповідає, чи становить хвороба Х реальну небезпеку.

Що таке хвороба Х і чи небезпечна вона

17 січня на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському місті Давос обговорювали ніби нову хворобу Х з летальністю 20%, яка поширюється світом.

Однак за словами Комаровського, у світі медицини офіційно говорять про хворобу Х протягом останніх чотирьох років. А ще раніше, у 2015 році, науковці опублікували список хвороб, які можуть загрожувати населенню Землі.

У березні 2018 року з'явився перелік, де можна побачити вже відомі людству захворювання. Серед них є й хвороба Х. Водночас з'явилася стаття у Вікіпедії, тому саме поняття не нове.

Лікар пояснює, що наразі у світі намагаються розробити універсальний план заходів на випадок появи невідомого вірусу. Саме цей невідомий вірус, якого на практиці ще немає, назвали хвороба Х.

Що обговорюють у ВООЗ

Комаровський розповідає, що раніше найменший термін виготовлення вакцини становив п'ять років. Коли у світі сталася пандемія COVID-19, вакцину змогли розробити та випробувати менш як за рік.

Це сталося завдяки тому, що в науковців уже були наявні алгоритми та розробки для створення нових ліків. Тому наразі йдеться про те, щоб створити план дій на випадок аналогічної ситуації.