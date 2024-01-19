Комаровський відповів, чи представляє хвороба Х реальну небезпеку
Останнім часом у світі активно обговорюють хворобу X. На хвилі підвищеної захворюваності на COVID-19 українці почали турбуватися про нову недугу. Але чи справді варто хвилюватися?
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео на YouTube-каналі Євгена Комаровського розповідає, чи становить хвороба Х реальну небезпеку.
Що таке хвороба Х і чи небезпечна вона
17 січня на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському місті Давос обговорювали ніби нову хворобу Х з летальністю 20%, яка поширюється світом.
Однак за словами Комаровського, у світі медицини офіційно говорять про хворобу Х протягом останніх чотирьох років. А ще раніше, у 2015 році, науковці опублікували список хвороб, які можуть загрожувати населенню Землі.
У березні 2018 року з'явився перелік, де можна побачити вже відомі людству захворювання. Серед них є й хвороба Х. Водночас з'явилася стаття у Вікіпедії, тому саме поняття не нове.
Лікар пояснює, що наразі у світі намагаються розробити універсальний план заходів на випадок появи невідомого вірусу. Саме цей невідомий вірус, якого на практиці ще немає, назвали хвороба Х.
Що обговорюють у ВООЗ
Комаровський розповідає, що раніше найменший термін виготовлення вакцини становив п'ять років. Коли у світі сталася пандемія COVID-19, вакцину змогли розробити та випробувати менш як за рік.
Це сталося завдяки тому, що в науковців уже були наявні алгоритми та розробки для створення нових ліків. Тому наразі йдеться про те, щоб створити план дій на випадок аналогічної ситуації.
Раніше ми розповідали, які симптоми можуть бути у хвороби Х і що з ними робити.
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