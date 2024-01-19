Комаровский ответил, представляет ли болезнь Х реальную опасность
В последнее время в мире активно обсуждают болезнь X. На волне повышенной заболеваемости COVID-19 украинцы начали беспокоиться о новом недуге. Но действительно ли стоит волноваться?
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео на YouTube-канале Евгения Комаровского рассказывает, представляет ли болезнь Х реальную опасность.
Что такое болезнь Х и опасна ли она
17 января на Всемирном экономическом форуме в швейцарском городе Давос обсуждали новую болезнь Х с летальностью 20%, которая распространяется по миру.
Однако, по словам Комаровского, в мире медицины официально говорят о болезни Х на протяжении последних четырех лет. А еще раньше, в 2015 году, ученые опубликовали список болезней, которые могут угрожать населению Земли.
В марте 2018 года появился список, где можно увидеть уже известные человечеству заболевания. Среди них есть и болезнь Х. В то же время появилась статья в Википедии, поэтому само понятие не новое.
Врач объясняет, что в настоящее время в мире пытаются разработать универсальный план мероприятий на случай появления неизвестного вируса. Именно этот неизвестный вирус, которого в практике еще нет, назвали болезнь Х.
Что обсуждают в ВОЗ
Комаровский рассказывает, что раньше минимальный срок изготовления вакцины составлял пять лет. Когда в мире случилась пандемия COVID-19, вакцину смогли разработать и опробовать менее чем через год.
Это произошло благодаря тому, что у ученых уже имелись алгоритмы и разработки для создания нового лекарства. Поэтому речь идет о том, чтобы создать план действий на случай аналогичной ситуации.
Раньше мы рассказывали, какие симптомы могут быть у болезни Х и что с ними делать.
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