Які інфекційні захворювання можуть спалахнути в Україні

В Україні деякі лікарі та ЗМІ говорять про ймовірність спалаху кору, шлунково-кишкових інфекцій, нових спалахів гепатиту A та інших інфекційних захворювань.

З якими ще "болячками" можуть зіштовхнутися українці найближчим часом і чи варто переживати, розповіла в інтерв'ю РБК-Україна інфекціоніст, доктор медичних наук, професор Ольга Голубовська.

Так, за її словами, соціальні катаклізми завжди супроводжуються спалахами інфекцій.

Захворювань дуже багато, починаючи від гемоконтактних інфекцій і закінчуючи тими, які передаються від гризунів, у тому числі трансмісивними. Тобто ті, збудниками яких є членистоногі.

Природно, каже Голубовська, що ситуація погіршуватиметься.

"Той самий гепатит A виявляють у різних регіонах України, просто так сталося, що на Вінниччині захворюваність на нього досягла рівня спалаху", - додала вона.

Однак лікар наголошує: боятися не потрібно.

"Ресурс у нас є, лікарі є, ми не на безлюдному острові", - підкреслила Ольга Анатоліївна.

Також вона пояснила, завдяки чому Україні вдалося уникнути спалаху холери, черевного тифу та інших інфекцій після теракту на Каховській ГЕС.

"Там не було людей у такій кількості, щоб виник спалах. Не було скупчень, а тому інфекції не поширювалися. А поодинокі випадки захворювань, звісно, були", - сказала вона.

Інфекції в Україні

У листопаді 2023 року у Вінницькій області спалахнула епідемія гепатиту А. Тоді випадки захворювання зафіксували в шести областях: Тернопільській, Волинській, Вінницькій, Івано-Франківській, Дніпропетровській та Закарпатській. Київ також був у зоні ризику.

На початку січня 2024 року в Київській області 73-річна жінка померла від дифтерії. Це гостре інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом чи через предмети побуту. Дифтерія може призводити до дуже серйозних ускладнень та летального фіналу.

Ще пізніше в Чернівецькій області госпіталізували чоловіка з підозрою на правець. Це небезпечне інфекційне захворювання, яке може призвести до серйозних ускладнень і навіть смерті.