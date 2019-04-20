Комаровский сделал громкое политическое заявление: в сети скандал

Комаровский вызвал негодование сети громким заявлением
Евгений Комаровский, который нередко дает хорошие советы по воспитанию ребенка, разгневал сеть политическим заявлением. Соответствующий пост эксперт опубликовал в социальной сети Facebook.
Доктор решил сказать несколько слов касательно политики и заявил, что кандидат в Президенты Украины Владимир Зеленский попросил быть Комаровского его советником в области медицины.
Далее эксперт добавил: "Я согласился. В связи с этим на многих моих ресурсах и в личной почте очередная атака ботов и поток оскорблений. Пожалуйста, потерпите. Не реагируйте. Не кормите троллей вашими эмоциями. Наша команда надеется на то, что после выборов им (троллям) урежут материальную помощь и они затихнут сами по себе. Быть министром не планирую. Планирую давать советы и отвечать на вопросы в рамках моей компетенции. Остаюсь детским врачом".
Подписчиков подобное заявление привело в ярость. Пользователи были оскорблены тем, что Евгений Комаровский назвал их "ботами", хотя нашлись и те, которые разделили его мнение:
Напомним, что Комаровский резко высказался о раннем развитии детей.
Мы писали, что Комаровский развенчал популярные мифы про плавание.
А также о том, что Комаровский озвучил главную ошибку родителей, которую они совершают при лечении ребенка.