Комаровський зробив гучну політичну заяву: в мережі скандал

Комаровський викликав обурення мережі гучною заявою
Євген Комаровський, який нерідко дає хороші поради по вихованню дитини, розгнівав мережу політичною заявою. Відповідний пост експерт опублікував в соціальній мережі Facebook.
Доктор вирішив сказати кілька слів щодо політики і заявив, що кандидат у Президенти України Володимир Зеленський попросив бути Комаровського його радником в області медицини.
"Далі експерт додав: "Я погодився. У зв'язку з цим на багатьох моїх ресурсах і в особистій пошті чергова атака ботів і потік образ. Будь ласка, потерпіть. Не реагуйте. Не годуйте тролів вашими емоціями. Наша команда сподівається на те, що після виборів їм (тролям) уріжуть матеріальну допомогу і вони затихнуть самі по собі. Бути міністром не планую. Планую давати поради, відповідати на питання в рамках моєї компетенції. Залишаюся дитячим лікарем".
Підписників подібна заява розлютила. Користувачі були ображені тим, що Євген Комаровський назвав їх "ботами", хоча знайшлися й ті, які розділили його думку:
Нагадаємо, що Комаровський різко висловився про ранній розвиток дітей.
Ми писали, що Комаровський розвінчав популярні міфи про плавання.
А також про те, що Комаровський озвучив головну помилку батьків, яку вони здійснюють при лікуванні дитини.