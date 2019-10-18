Комаровский резко высказался о лечении популярной "болезни" новорожденных

Доктор Комаровский рассказал о том, стоит ли лечить физиологическую желтуху у новорожденного. Педиатр на своем личном сайте рассказал, опасны ли такие проявления, и стоит ли применять медикаментозное лечение.

К Евгению Олеговичу обратились родители, у ребенка которых на пятый день рождения проявилась сильно выраженная физиологическая желтуха. Малышу уже месяц, но желтуха все еще есть, хотя очень незначительная. При этом ребенок прибавил в весе два килограмма, хорошо кушает,активен. А семейный врач назначил курс лечения: Смекту, Уросан и Витамин Е.

Педиатр ответил, что проблема есть, но она только в голове у мамы. Ведь ребенок хорошо растет, активный и имеет прекрасный аппетит. Кроме того, Комаровский в который раз акцентировал, что в нашей стране педиатры назначают лечение, потому что надо что-то назначить. Поскольку врач не может сказать правду, посоветовав оставить ребенка в покое. Ведь тогда родители усомнятся в компетентности медика.

Комаровский рассказал, нужно ли лечить желтуху у новорожденных (фото: pexels.com)

"Если доктор сказал, лекарства не нужны, вам жутко повезло. Держитесь за этого доктора руками и ногами", - говорит Комаровский.

А что касается диагноза затянувшаяся физиологическая желтуха, то стоит в первую очередь изучить инструкцию назначенных препаратов. А лекарства прописанные в данном конкретном случае к такому диагнозу не имеют никакого отношения.