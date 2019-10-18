Комаровський різко висловився про лікування популярної "хвороби" новонароджених

Доктор Комаровський розповів про те, чи варто лікувати фізіологічну жовтяницю у новонародженого. Педіатр на своєму особистому сайті розповів, чи небезпечні такі прояви, і чи варто застосовувати медикаментозне лікування.

До Євгена Олеговича звернулися батьки, у дитини яких на п'ятий день народження виявилася сильно виражена фізіологічна жовтяниця. Малюкові вже місяць, але жовтяниця все ще є, хоча дуже незначна. При цьому дитина додала у вазі два кілограми, добре їсть, активна. А сімейний лікар призначив курс лікування: Смекту, Уросан і Вітамін Е.

Педіатр відповів, що проблема є, але вона лише в голові у мами. Адже дитина добре росте, активна і має прекрасний апетит. Крім того, Комаровський вкотре акцентував, що в нашій країні педіатри призначають лікування, тому що треба щось призначити. Оскільки лікар не може сказати правду, порадивши залишити дитину в спокої. Адже тоді батьки починають сумніватися в компетентності медика.

Комаровський розповів, чи потрібно лікувати жовтяницю у новонароджених (фото: pexels.com)

"Якщо лікар сказав, ліки не потрібні, вам дуже пощастило. Тримайтеся за доктора руками і ногами", - каже Комаровський.

А що стосується діагнозу тривала фізіологічна жовтяниця, то варто в першу чергу вивчити інструкцію призначених препаратів. А ліки прописані в даному конкретному випадку до такого діагнозу не мають ніякого відношення.