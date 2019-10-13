Комаровский развенчал миф о поднятии иммунитета

Доктор Комаровский ответил на вопрос одной из мам, что дать трехлетнему ребенку для повышения иммунитета. Свой ответ известный украинский педиатр опубликовал на страничке в Instagram. По словам медика, нет лекарств, которые способны поднять иммунитет у ребенка. Все, что врачи назначают для повышения иммунитета - "это развод".

"Большинство мам, задающих вопрос о поднятии иммунитета у 3-летнего ребенка, совершенно искренне ждут, что доктор посоветует какую-то золотую таблетку, которая может решить проблему. Должен вас огорчить: подобных лекарств не существует. Все, что назначается якобы для поднятия иммунитета, это абсолютный медицинский "развод", это попытка фармацевтического бизнеса удовлетворить ваши потребности помогать ребенку. К сожалению, по-нашенски помогать — это значит послать папу в аптеку. Вот производители лекарств и помогают таким образом реализовать эту вашу потребность", - сообщил доктор.

В реальности для того, чтобы поднять иммунитет нужно часто бывать на свежем воздухе, заниматься физнагрузками.

Иммунитет нельзя поднять с помощью лекарств (pixabay.com)

"На самом же деле коррекция иммунитета возможна исключительно оптимизацией параметров образа жизни: достаточное пребывание на свежем воздухе, ненасильственное кормление, физические нагрузки, оптимизация параметров воздуха в квартире, своевременное опорожнение кишечника, ограничение контактов с больными детьми, обучение родителей искусству правильной помощи при респираторных вирусных инфекциях — вот в этом, собственно, и состоит программа поднятия иммунитета детям любого возраста", - подитожил Комаровский.