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Громко зовите на помощь: Комаровский рассказал о неотложной помощи ребенку

STYLERПерсоны    12.08.2019 - 11:14
Громко зовите на помощь: Комаровский рассказал о неотложной помощи ребенку
Евгений Комаровский (facebook.com/komarovskiynet)

Комаровский дал несколько жизненно важных советов

Доктор Комаровский рассказал, к каким мерам нужно прибегать в случае, если вы обнаружили ребенка в критической ситуации. На своей Instagram-странице именитый педиатр описал порядок действий в подобном случае.

Комаровский сообщил, что делать, если вы остались одни в ситуации, когда жизни ребенка угрожает серьезная опасность. А также, если рядом с вами есть другие взрослые люди.

Громко зовите на помощь: Комаровский рассказал о неотложной помощи ребенку

Комаровский рассказал о неотложной помощи ребенку (фото: mater.org.au)

Порядок действий по спасению ребенка, если вы одни: 

  • позовите на помощь как можно громче;
  • убедитесь, что вашей жизни опасность не угрожает;
  • начните реанимацию и проводите ее в течение минуты;
  • прервитесь, чтобы позвонить в службу спасения или в "скорую";
  • продолжайте реанимационные действия до прибытия профессионалов.

Если вы не одни:

  • одновременно звоните в службу спасения или "скорую", убедившись в собственной безопасности;
  • продолжайте реанимацию до прибытия профессионалов;
  • если есть возможность, постоянно поддерживайте связь с диспетчером спасательной службы, выполняя его инструкции.

Громко зовите на помощь: Комаровский рассказал о неотложной помощи ребенку

Комаровский рассказал о неотложной помощи ребенку (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины рассказали о штамме особо опасного вируса гриппа, который придет в страну уже в эпидемсезоне 2019-2020.

К слову, недавно доктор Комаровский рассказал о четырех правилах ухода за ребенком во время его болезни.

Также мы писали о том, что доктор Комаровский ответил на вопрос, может ли бешенство передаваться от зараженного человека к другому человеку. 

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Новости Украины Евгений Комаровский
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