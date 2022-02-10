Комаровский разнес популярное средство лечить болезни: это криминал и шарлатанство

"Ребят, вы вдумайтесь, что я вам говорю. Все, кто покупают БАДы, принимают БАДы, дают детям БАДы, читает лекции про БАДы. Уникальная особенность БАДов заключается в том, что это не имеет никакого отношения к лечению каких-либо заболеваний", - констатировал Комаровский.

Заслуженный врач и ведущий объяснил, что БАДы теоретически позволяют уменьшить вероятность развития каких-либо болезней. Продавцов таких средств медик называет шарлатанами.

"Лечат лекарства. А для отдаленной перспективы применяют БАДы. Если кто-нибудь продает вам нечто, которое называет биологически активной добавкой и говорит, что это вас избавит от какой-либо болезни, то это однозначный криминал и шарлатанство. К цивилизованной медицине это не имеет никакого отношения", - резюмировал Комаровский.

Что такое БАДы

БАДі – это природные или идентичные природным вещества, которые необходимо употреблять в пищу для получения сомнительной пользы для здоровья. К биологическим добавкам относят: мультивитамины, минеральные комплексы, экстракт эхинацеи, омега 3, хондопротекторы и иммуномодуляторы.

Кстати, в США в год примерно 23 тысячи вызовов скорой происходят из-за приема БАДов. Врачи, как правило, сталкиваются с отравлением токсичными компонентами, такими как тяжелые металлы, стероиды и стимуляторы, а также с передозировкой, в том числе у детей, которые проглотили препарат случайно.