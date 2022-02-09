Многие верят: врач объяснил, почему многие медики выписывают украинцам "фуфломицины"

Все начинается в вузах

По словам Скрыпника, в медицинских вузах никто не обращает внимание на доказательную медицину, и препараты, которые у нас много назначаются и рекламируются, были разработаны с помощью многих кафедр медицинских ВУЗов Украины (тот же самый тивортин, L-лизин эсцинат).



Все молодые врачи, когда приходят на работу, учатся у старших коллег, которые используют еще в своей практике эти препараты и потом эти молодые врачи продолжают их назначать, доверяя авторитету своих учителей.

Многие врачи действительно верят в эффективность фуфломицинов.

Во-первых, это опять же авторитетные мнения учителей, старших коллег, затем конференции, симпозиумы, которые финансируются фармакологическими компаниями, где за средства этих же компаний приезжает профессор, доктор медицинских наук и молодым врачам рассказывает, что тот или иной фуфломицин прекрасно действует и улучшает работу сердца и улучшает память. Молодые медики верят своим учителям.

Постоянные посещения медицинских представителей врачей, с буклетами, где красиво расписано, какой прекрасный и действенный препарат. С разными "заказными" исследованиями, что их препарат самый лучший и эффективный.



Гораздо проще и удобнее!

Назначать фуфломицины и ставить несуществующие диагнозы гораздо проще, чем учить, искать, читать, общаться с коллегами, читать международные источники. Это в первую очередь и мотивация не та, да и нехватка времени.

По просьбе пациентов



Украинцы любят, чтобы на коробочке было написано, что улучшает память, улучшает работу сердца, головного мозга и улучшает работу всех органов и систем органов

"Как можно бабушке отказать от назначения пирацетама или кавинтона, если она его 30 лет уже принимает!" - отмечает Евгений.

Как этому препятствовать

Врачам необходимо развиваться, читать зарубежную литературу, не верить медицинским представителям, даже профессорам, которые вас учили, но говорят по просьбе фармакологической компании.

Пациентам тоже необходимо обучаться, читать информацию, анализировать. Это сэкономленные деньги и время.