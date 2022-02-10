Комаровський розніс популярний засіб лікувати хвороби: це кримінал і шарлатанство

"Друзі, ви вдумайтеся, що я вам кажу. Всі, хто купують БАДи, приймають БАДи, дають дітям БАДи, читає лекції про БАДи. Унікальна особливість БАДів полягає в тому, що це не має ніякого відношення до лікування будь-яких захворювань", — констатував Комаровський.

Заслужений лікар і ведучий пояснив, що БАДи теоретично дозволяють зменшити ймовірність розвитку будь-яких хвороб. Продавців таких коштів медик називає шарлатанами.

"Лікують ліки. А для віддаленої перспективи застосовують БАДи. Якщо хто-небудь продає вам щось, яке називає біологічно активною добавкою і каже, що це вас позбавить від будь-якої хвороби, то це однозначний кримінал і шарлатанство. До цивілізованої медицини це не має ніякого відношення", - резюмував Комаровський.

Що таке БАДи

БАДи - це природні або ідентичні природним речовини, які необхідно вживати в їжу для отримання сумнівної користі для здоров'я. До біологічних добавок відносять: мультивітаміни, мінеральні комплекси, екстракт ехінацеї, омега 3, хондопротектори та імуномодулятори.

До речі, в США в рік приблизно 23 тисячі викликів швидкої відбуваються через прийом БАДів. Лікарі, як правило, стикаються з отруєнням токсичними компонентами, такими як важкі метали, стероїди і стимулятори, а також з передозуванням, в тому числі у дітей, які проковтнули препарат випадково.