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Комаровский разнес популярное народное средство от кашля: доисторический метод!

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Воскресенье 23 января 2022 11:32
Комаровский разнес популярное народное средство от кашля: доисторический метод! Скриншот видео: Евгений Комаровский
Автор: Светлана Мащенко

Доктор Комаровский раскритиковал популярное народное средство, которым многие и сейчас лечат кашель, искренне веря, что именно оно помогает. Речь идет о редьке с медом: в овоще делают углубление, добавляют туда мед, и пьют сок этой редьки вместе с медом.

Об этом педиатр рассказал на своей странице в Instagram.

Так, заслуженный врач Украины говорит, что кашель, как правило, возникает при ОРВИ (острой респираторной вирусной инфекции), а длится это 5-7 дней примерно. По сути кашель через неделю или чуть более проходит сам по себе. Но если в этот период вы успеете попринимать сок редьки с медом, вы можете решить, что именно это чудо-средство вылечило кашель.

"На самом деле, если внушить себе, что морковный сок с примесью петрушки лечит кашель… И когда вы заболеете в следующий раз ОРЗ и начать пить морковный сок с петрушкой, то через десять дней этот кашель пройдет, то вы решите, что вам помог этот самый морковный сок с петрушкой", - говорит врач.

Педиатр иронизирует, что таких рецептов он может напридумывать 150 штук.

Важно понимать, что в любом случае кашель – это не болезнь. Сначала нужно услышать название болезни, ведь нет такой болезни, как насморк, кашель, головная боль. Это только симптомы.

"Какой кашель вы собрались лечить при помощи редьки с медом? Обструктивный бронхит? Воспаление легких? Коронавирус? Грипп? Аллергию? Что вы собрались лечить? Я могу сказать наверняка – не существует такой болезни, современные протоколы лечения которых рассматривают редьку с медом в качестве эффективного средства", - добавил Комаровский.

Педиатр советует жить подальше от бабушек, которые, как правило, и навязывают современному поколению эти доисторические методы лечения. Но если вдруг ребенок просит вас редьку с медом, то это можно дать. Это не поможет, но заболевший ребенок по крайней мере успокоится.

Кашель лечится обильным питьем и влажностью от 40 до 60 процентов. Поэтому вместо того чтоб тереть несчастную редьку и мед туда добавлять, пойдите лучше помойте пол, откройте форточку и напоите ребенка компотом.

Ранее доктор Комаровский также назвал два симптома ОРВИ, при которых нужно срочно бежать к врачу.

Также педиатр рассказал про опасную боль в горле.

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Доктор Комаровский Евгений Комаровский
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