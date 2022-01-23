Комаровський розніс популярний народний засіб від кашлю: доісторичний метод!

Доктор Комаровський розкритикував популярний народний засіб, яким багато хто і зараз лікує кашель, щиро вірячи, що саме він допомагає. Йдеться про редьку з медом: в овочі роблять поглиблення, додають туди мед, і п'ють сік цієї редьки разом з медом.

Так, Заслужений лікар України каже, що кашель, як правило, виникає при ГРВІ (гострій респіраторній вірусній інфекції), а триває це 5-7 днів приблизно. По суті кашель через тиждень або трохи більше проходить сам по собі. Але якщо в цей період ви встигнете поприймати сік редьки з медом, ви можете вирішити, що саме цей диво-засіб вилікував кашель.

"Насправді, якщо вселити собі, що морквяний сік з домішкою петрушки лікує кашель... І коли ви захворієте наступного разу ГРЗ і почати пити морквяний сік з петрушкою, то через десять днів цей кашель мине, то ви вирішите, що вам допоміг цей самий морквяний сік з петрушкою", - говорить лікар.

Педіатр іронізує, що таких рецептів він може напридумувати 150 штук.

Важливо розуміти, що в будь-якому випадку кашель - це не хвороба. Спочатку потрібно почути назву хвороби, адже немає такої хвороби, як нежить, кашель, головний біль. Це тільки симптоми.

"Який кашель ви зібралися лікувати за допомогою редьки з медом? Обструктивний бронхіт? Запалення легенів? Коронавірус? Грип? Алергію? Що ви зібралися лікувати? Я можу сказати напевно - не існує такої хвороби, сучасні протоколи лікування яких розглядають редьку з медом в якості ефективного засобу", - додав Комаровський.

Педіатр радить жити подалі від бабусь, які, як правило, і нав'язують сучасному поколінню ці доісторичні методи лікування. Але якщо раптом дитина просить вас редьку з медом, то це можна дати. Це не допоможе, але хвора дитина принаймні заспокоїться.

Кашель лікується рясним питтям і вологістю від 40 до 60 відсотків. Тому замість того щоб терти нещасну редьку і мед туди додавати, краще помийте підлогу, відкрийте кватирку і напоїть дитину компотом.