"Не откладывая бегите к врачу": Комаровский рассказал, когда боль в горле опасна

Евгений Комаровский назвал признаки боли в горле, которая "сама не пройдет" и требует как можно более скорого обращения к врачу за консультацией.

Об этом педиатр сообщил на своей странице в Instagram .

По словам медика, существует так называемое "Правило первой чашки".

"Если утром болит горло, и эта боль не проходит после первой чашки теплого напитка - вам нужно не откладывая встретиться с доктором", - рассказал доктор Комаровский.

Фото: Комаровский назвал тревожную боль в горле (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Нужно ли полоскать горло?

По словам педиатра, как при ангине, так и при ОРВИ, полоскание горла просто бесполезная вещь и опасная.

"Лечить полосканиями ангину - это прямой путь к инвалидности. Ангина лечится антибиотиками, которые принимаются внутрь", - заявил в одном из интервью врач.

Если же болит горло, но это не ангина, а какая-то острая респираторная инфекция, то смысла полоскания тоже нет.

"Когда на миндалинах засохла слизь, и мы прополощем горло, тогда слизь исчезнет, поэтому нам станет легче? Тогда возникает вопрос: "Почему слизь засохла?" - говорит Комаровский.

Чтобы не допускать появления засохшей слизи, нужно позаботиться, чтобы условия в помещении, где вы или ваш ребенок находитесь, имели оптимальные параметры влажности и температуры воздуха.