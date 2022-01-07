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"Не откладывая бегите к врачу": Комаровский рассказал, когда боль в горле опасна

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Пятница 07 января 2022 07:00
"Не откладывая бегите к врачу": Комаровский рассказал, когда боль в горле опасна Скриншот видео: Евгений Комаровский
Автор: Светлана Мащенко

Евгений Комаровский назвал признаки боли в горле, которая "сама не пройдет" и требует как можно более скорого обращения к врачу за консультацией.

Об этом педиатр сообщил на своей странице в Instagram.

По словам медика, существует так называемое "Правило первой чашки".

"Если утром болит горло, и эта боль не проходит после первой чашки теплого напитка - вам нужно не откладывая встретиться с доктором", - рассказал доктор Комаровский.

&quot;Не откладывая бегите к врачу&quot;: Комаровский рассказал, когда боль в горле опасна

Фото: Комаровский назвал тревожную боль в горле (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Нужно ли полоскать горло?

По словам педиатра, как при ангине, так и при ОРВИ, полоскание горла просто бесполезная вещь и опасная.

"Лечить полосканиями ангину - это прямой путь к инвалидности. Ангина лечится антибиотиками, которые принимаются внутрь", - заявил в одном из интервью врач.

Если же болит горло, но это не ангина, а какая-то острая респираторная инфекция, то смысла полоскания тоже нет.

"Когда на миндалинах засохла слизь, и мы прополощем горло, тогда слизь исчезнет, поэтому нам станет легче? Тогда возникает вопрос: "Почему слизь засохла?" - говорит Комаровский.

Чтобы не допускать появления засохшей слизи, нужно позаботиться, чтобы условия в помещении, где вы или ваш ребенок находитесь, имели оптимальные параметры влажности и температуры воздуха.

Ранее Евгений Комаровский рассказал, можно ли беременеть после вакцинации от коронавируса.

Также педиатр сообщил, какой популярный напиток нельзя давать детям, так как это чревато проблемами со здоровьем.

Кроме того врач заявил, что в морозы всем нужно использовать специальное средство для защиты кожи рук и губ.

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Доктор Комаровский Евгений Комаровский
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