Комаровский назвал два признака ОРВИ, при которых нужно бежать к врачу
Доктор Комаровский рассказал, какие признаки острой респираторной вирусной инфекции являются обязательным поводом для обращения к врачу.
Об этом педиатр рассказал на своей странице в Instagram.
По словам, заслуженного врача, отсутствие улучшений на четвертый день ОРВИ и температура тела выше нормы на седьмой день болезни - это однозначные поводы для встречи с врачом.
Фото: Комаровский назвал тревожные признаки ОРВИ (instagram.com/doctor_komarovskiy)
Как точно нельзя лечить ОРВИ по мнению Комаровского
Педиатр неоднократно заявлял, что ни в коем случае нельзя при острой респираторной инфекции назначать антибактериальные препараты. Так делали и продолжают делать многие врачи.
"Нет ни одной вирусной болезни, в протоколы лечения которых входят антибиотики", - уверяет Комаровский.
Ошибочная теория говорит, что во время борьбы с вирусной инфекцией организм ослаблен, что может привести к осложнениям, вызванным бактериями.
"Если мы назначаем антибиотик, то воспаление легких все равно возникает, но только из-за бактерий, что уцелели после антибиотика, который мы назначили", - уверяет врач.
По его словам, назначение антибиотиков при вирусных инфекциях не только не уменьшает, а в 4-10 раз увеличивает вероятность бактериальных осложнений.
Ранее педиатр также рассказал, при какой боли в горле нужно немедленно бежать к врачу, так как лечение своими силами уже не даст эффекта.