Комаровский разнес миф о лечении "простуды": ничего делать не надо

К Комаровскому обратилась мама 11-месячного малыша, который часто болеет "простудой". Женщина жалуется, что каждый месяц это заканчивается бронхитом, и назначением антибиотиков (иногда даже в инъекциях).

Мама малыша подозревает, что "всякие инфекции" в дом приносит ее 6-летняя дочь. Женщина спрашивает, нужно ли ей обращаться к иммунологу или стоит закаливать ребенка.

На что Комаровский ответил, что простуда - болезнь, связанная с переохлаждением, и крайне вероятно, чтобы малыш так часто переохлаждался. Поэтому виновником частых болезней, скорее всего являются различные ОРВИ.

А лекарства, особенно антибиотики, при лечении вирусных инфекций - не применяются.

"Вирусные инфекции никогда и ни при каких обстоятельствах не лечатся антибиотиками, тем более в инъекциях. Главное, что вы должны понять: ребенок при нормальном лечении не особо боится ОРЗ, гораздо большая нагрузка на организм - это именно лечение ОРЗ лекарствами", - настоятельно рекомендует педиатр.

Как же помочь ребенку при вирусных заболеваниях?

Педиатр советует создать условия, при которых ребенок с минимальными потерями для здоровья справится с болезнью. То есть - поменьше кормить, побольше поить, поддерживать режим прохладного воздуха, промывать нос солевыми растворами.

"В подавляющем большинстве случаев этого достаточно, чтобы ребенок благополучно выздоровел за 4-5 дней. Если вам хватит выдержки и умения "лечить" ОРЗ, чтобы не использовать лекарства, то ничего делать не надо. Если же каждое ОРЗ - повод колоть ребенку антибиотики, то действительно надо что-то делать... Вовсе не закаливать и вовсе не ходить к иммунологам. А прежде всего самой читать, разбираться, понимать, какие бывают болезни и что надо делать, раз вы не можете договориться с врачом", - резюмировал Комаровский.