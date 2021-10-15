Комаровський розніс міф про лікування "застуди": нічого робити не треба

До Комаровського звернулася мама 11-місячного малюка, який часто хворіє "застудою". Жінка скаржиться, що кожен місяць це закінчується бронхітом, і призначенням антибіотиків (іноді навіть в ін'єкціях).

Мама малюка підозрює, що "всякі інфекції" в дім приносить її 6-річна дочка. Жінка запитує, чи потрібно їй звертатися до імунолога або варто загартовувати дитину.

На що Комаровський відповів, що застуда - хвороба, пов'язана з переохолодженням, і вкрай ймовірно, щоб малюк так часто переохолоджувався. Тому винуватцем частих хвороб, швидше за все є різні ГРВІ.

А ліки, особливо антибіотики, при лікуванні вірусних інфекцій - не застосовуються.

"Вірусні інфекції ніколи і ні за яких обставин не лікуються антибіотиками, тим більше в ін'єкціях. Головне, що ви повинні зрозуміти: дитина при нормальному лікуванні не особливо боїться ГРЗ, набагато більше навантаження на організм - це саме лікування ГРЗ ліками", - настійно рекомендує педіатр.

Як же допомогти дитині при вірусних захворюваннях?

Педіатр радить створити умови, при яких дитина з мінімальними втратами для здоров'я впорається з хворобою. Тобто - поменше годувати, побільше поїти, підтримувати режим прохолодного повітря, промивати ніс сольовими розчинами.

"У переважній більшості випадків цього достатньо, щоб дитина благополучно одужала за 4-5 днів. Якщо вам вистачить витримки і вміння "лікувати" ГРЗ, щоб не використовувати ліки, то нічого робити не треба. Якщо ж кожне ГРЗ - привід колоти дитині антибіотики, то дійсно треба щось робити... Зовсім не гартувати і зовсім не ходити до імунологів. А перш за все самій читати, розбиратися, розуміти, які бувають хвороби і що треба робити, раз ви не можете домовитися з лікарем", - резюмував він.