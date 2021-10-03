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Комаровский "разнес" десятки аптечных средств: не тратьте деньги

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Воскресенье 03 октября 2021 08:58
Комаровский "разнес" десятки аптечных средств: не тратьте деньги Фото: Евгений Комаровский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Доктор Комаровский "разнес" ряд аптечных препаратов, которые якобы должны помочь от любого вируса. Такие противовирусные препараты сомнительного действия часто назначают как взрослым, так и детям при первых же проявлениях ОРВИ. Но Комаровский уверен - это в корне неправильно.

Об этом педиатр рассказал на своей странице в Instagram

По словам медика, когда назначается противовирусный препарат, врач точно должен знать, как называется вирус, от которого его назначают.

"Как не существует универсального антибиотика, действующего на все бактерии, так и не существует противовирусного средства "вообще", ну т. е. такого, который действует на все вирусы", - пишет педиатр.

При этом есть препараты, которые могут действовать на конкретные вирусы: иммунодефицита, герпеса, вирус гепатита С, вируса гриппа.

Комаровский напомнил, что лечение противовирусными средствами - это серьезно, и, как правило, дорого, этим занимаются врачи, так как для каждого вируса разработаны строго определенные схемы лечения, учитывая такие факторы, как возраст пациента, тяжесть и форма болезни.

Что делать, если у вас ОРВИ?

При ОРВИ почти никогда неизвестно, какой именно вирус виновник болезни. Это может быть грипп, парагрипп, аденовирус, риновирус, энтеровирус и еще несколько десятков.

Поэтому для удовлетворения спроса на фармацевты и создали не один десяток противовирусных средств, которые рекомендованы при любом ОРВИ, и их можно купить в любой аптеке без рецепта.

"Все эти средства относятся к лекарствам с недоказанной эффективностью. Ведь очень трудно доказать эффективность препарата, когда речь идет о лечении ОРВИ - болезни, с которой организм ребенка справляется при правильной помощи за 5-7 дней. И сократить эти сроки невозможно никакими лекарствами. Даже если очень хочется", - резюмировал педиатр.

Ранее доктор Комаровский рассказал, при каких ранах, пусть даже самых маленьких, нужно немедленно бежать к врачу.

Также педиатр рассказал, когда нужно сбивать даже маленькую температуру.

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Доктор Комаровский
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