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Комаровский рассказал, когда даже при маленькой ранке нужно немедленно к врачу

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Четверг 30 сентября 2021 16:14
Комаровский рассказал, когда даже при маленькой ранке нужно немедленно к врачу Фото: Евгений Комаровский (instagram.com/doctor_komarovskiy)
Автор: Светлана Мащенко

Доктор Комаровский рассказал, при каких ранах и порезах нужно немедленно бежать к врачу. В основном речь идет о серьезных повреждениях, требующих наложения швов, но в некоторых случаях даже маленькая ранка - повод обратиться за медицинской помощью.

Об этом педиатр сообщил на своей странице в Instagram.

Обязательно обратитесь за медицинской помощью в таких случаях:

  • Незначительные раны в местах, где могут образоваться видимые косметические дефекты.
  • Укусы.
  • Загрязнения и колотые раны, если вы не привиты от столбняка.
  • Кровотечение не останавливается в течение 30 минут.
  • Очень сильная боль, онемение, потеря чувствительности в области раны.
  • Появление припухлости вокруг раны или покраснения.
  • Края раны друг от друга отстоят на более чем 7 мм.
  • Любой порез, длиной более 2 см.
  • Наличие в ране инородных предметов, которые не могут быть удалены или есть подозрение, что они там присутствуют.

Это важно: прививку от столбняка нужно повторять взрослым

В Украине прививку от столбняка делают бесплатно, начиная с детства. Причем отдельно вакцину от инфекции не вводят, а в комбинации с препаратами от коклюша и дифтерии (АКДС).

При этом многие забывают, что взрослым нужно повторять вакцинацию от дифтерии и столбняка.

Первые четыре дозы получают (если нет противопоказаний) в 2, 4, 6 и 18 месяцев. Затем уже только прививку от дифтерии и столбняка нужно повторить в 6 лет, 16 лет и далее - каждые десять лет.

Чтобы получить прививку, достаточно прийти на прием к семейному врачу, который вас осмотрит и направит в прививочный кабинет.

Информация о детских прививках должна быть указана в вашей медицинской карте или в архиве медучреждения, где вы состояли на учете. Если вы раньше не прививались от столбняка, вам нужно будет получить три дозы с четким интервалом: первую дозу, через месяц - вторую, еще через полгода - третью.

Ранее доктор Комаровский рассказал, когда нужно обязательно сбивать даже низкую температуру.

Также педиатр рассказал, для кого даже умеренное употребление алкоголя представляет опасность.

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Доктор Комаровский
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