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Комаровський "розніс" десятки аптечних засобів: не витрачайте гроші

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Неділя 03 жовтня 2021 08:58
Комаровський "розніс" десятки аптечних засобів: не витрачайте гроші Фото: Євген Комаровський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Доктор Комаровський "розніс" ряд аптечних препаратів, які нібито повинні допомогти від будь-якого вірусу. Такі противірусні препарати сумнівної дії часто призначають як дорослим, так і дітям при перших же проявах ГРВІ. Але Комаровський впевнений - це в корені неправильно.

Про це педіатр розповів на своїй сторінці в Instagram

За словами медика, коли призначається противірусний препарат, лікар точно повинен знати, як називається вірус, від якого його призначають.

"Як не існує універсального антибіотика, що діє на всі бактерії, так і не існує противірусного засобу "взагалі", ну тобто такого, який діє на всі віруси", - пише педіатр.

При цьому є препарати, які можуть діяти на конкретні віруси: імунодефіциту, герпесу, вірус гепатиту С, вірусу грипу.

Комаровський нагадав, що лікування противірусними засобами - це серйозно, і, як правило, дорого, цим займаються лікарі, так як для кожного вірусу розроблені строго певні схеми лікування, враховуючи такі фактори, як вік пацієнта, тяжкість і форма хвороби.

Що робити, якщо у вас ГРВІ?

При ГРВІ майже ніколи невідомо, який саме вірус винуватець хвороби. Це може бути грип, парагрип, аденовірус, риновірус, ентеровірус і ще кілька десятків.

Тому для задоволення попиту на фармацевти і створили не один десяток противірусних засобів, які рекомендовані при будь-якому ГРВІ, і їх можна купити в будь-якій аптеці без рецепта.

"Всі ці засоби належать до ліків з недоведеною ефективністю. Адже дуже важко довести ефективність препарату, коли мова йде про лікування ГРВІ - хвороби, з якою організм дитини справляється при правильній допомозі за 5-7 днів. І скоротити ці терміни неможливо ніякими ліками. Навіть якщо дуже хочеться", - резюмував педіатр.

Раніше доктор Комаровський розповів, при яких ранах, нехай навіть найменших, потрібно негайно бігти до лікаря.

Також педіатр розповів, коли потрібно збивати навіть маленьку температуру.

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Доктор Комаровский
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