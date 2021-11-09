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Комаровский рассказал, надо ли вакцинироваться третий раз

Новина українською →
Вторник 09 ноября 2021 18:12
Комаровский рассказал, надо ли вакцинироваться третий раз Фото: Евгений Комаровский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Евгений Комаровский заявил, что после второй дозы вакцины через полгода необходимо делать третью прививку от коронавируса.

Об этом известный педиатр заявил в интервью Дмитрию Гордону.

"Через полгода после второй дозы однозначно надо", - заявил Комаровский, отвечая на вопрос Гордона, нужно ли вакцинироваться третий раз.

Дмитрий также спросил его, нужно ли будет делать четвертую прививку? На что доктор ответил, что пока что этого никто не знает, но все может быть. И если понадобиться, то нужно будет делать прививки каждые 6 месяцев.

Комаровский рассказал, надо ли вакцинироваться третий раз (видео: YouTube)

Напомним, Комаровский предложил жесткое решение проблемы купленных прививок. Он отметил, что некоторых местностях Украины половина справок о прививках от полиомиелита купленные.

Эксперт также напомнил, что можно проверить, настоящая ли прививка у человека или купленная. Для этого необходимо провести анализ на антитела к вирусу, который стоит 50 долларов.

По его словам, если в каком-то районе есть вспышка полиомиелита, то необходимо вакцинировать всех. А когда выяснится, что человек купил справку о прививке, то пусть платят штраф вместе с врачом.

Таким образом появятся деньги, чтобы обследовать всех остальных.

Ранее Комаровский назвал главную ошибку при лечении COVID-19.

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Евгений Комаровский
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