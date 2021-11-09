Евгений Комаровский заявил, что после второй дозы вакцины через полгода необходимо делать третью прививку от коронавируса.

"Через полгода после второй дозы однозначно надо", - заявил Комаровский, отвечая на вопрос Гордона, нужно ли вакцинироваться третий раз.

Дмитрий также спросил его, нужно ли будет делать четвертую прививку? На что доктор ответил, что пока что этого никто не знает, но все может быть. И если понадобиться, то нужно будет делать прививки каждые 6 месяцев.

Комаровский рассказал, надо ли вакцинироваться третий раз (видео: YouTube)