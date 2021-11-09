Комаровский предложил жесткое решение проблемы купленных прививок

Заслуженный врач Евгений Комаровский рассказал, что в Украине очень серьезная проблема купленных справок от полиомиелита, вспышки которого иногда случаются в нашей стране.

Как решить эту проблему, педиатр рассказал в программе Україна 24.

Доктор Комаровский говорит, что в некоторых местностях страны справки половина справок о прививках от полиомиелита купленные.

А врачей, которые берут за это деньги Евгений Олегович назвал бандитами.

"Поверьте, в некоторых местах 50% справок, что ребенок привит от полиомиелита, не имеют никакого отношения к настоящим... Врач, который продал тебе справку о вакцинации - бандит", - говорит Комаровский.

Он напомнил, что проверить, настоящая ли это прививка или купленная - можно. Для этого нужно провести анализ на антитела к вирусу, стоит он 50 долларов.

Комаровский говорит, что если в каком-то районе есть вспышка полиомиелита, нужно вакцинировать всех.

"Но надо проверить тех, кто якобы вакцинирован. Власть должна взять и проверить детей. Да, за деньги. А вот зато когда выяснится, что человек по бумажкам привит, а на самом деле у него нет антител, то пусть платят штраф вместе с врачом, выписавшим бумажку. И этого штрафа хватит, чтобы обследовать всех остальных", - добавил он.

Лекарства от полиомиелита нет, только вакцинация

Полиомиелит считается забытой болезнью, частотность которой удалось снизить благодаря изобретению вакцины, и всеохватывающей кампании по иммунизации.

Как проявляется болезнь

Острая форма сопровождается катаральными проявлениями, желудочно-кишечными расстройствами, общей слабостью, повышением температуры. Также могут быть боли в животе, тошнота и рвота, боли в мышцах и онемение конечностей.

Какие осложнения дает полиомиелит

У детей могут возникнуть серьезные и необратимые последствия для организма. Самое тяжелое - это паралич конечностей, чаще всего ног, а также миокардит.

А также деформация конечностей, позвоночника.

Летальный исход при полиомиелите в 5% случаев.