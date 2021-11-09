ru ua
Ср, 10 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Комаровський розповів, чи треба вакцинуватися втретє

Новость на русском →
Вівторок 09 листопада 2021 18:12
Комаровський розповів, чи треба вакцинуватися втретє Фото: Євген Комаровський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Євген Комаровський заявив, що після другої дози вакцини через півроку необхідно робити третє щеплення від коронавірусу.

Про це відомий педіатр заявив в інтерв'ю Дмитру Гордону.

"Через півроку після другої дози однозначно треба", - заявив Комаровський, відповідаючи на питання Гордона, чи потрібно вакцинуватися втретє.

Дмитро також запитав його, чи потрібно буде робити четверте щеплення? На що доктор відповів, що поки що цього ніхто не знає, але все може бути. І якщо знадобитися, то потрібно буде робити щеплення кожні 6 місяців.

Комаровський розповів, чи треба вакцинуватися втретє (відео: YouTube)

Нагадаємо, Комаровський запропонував жорстке рішення проблеми куплених щеплень. Він зазначив, що деяких місцевостях України половина довідок про щеплення від поліомієліту куплені.

Експерт також нагадав, що можна перевірити, чи справжнє щеплення у людини або куплене. Для цього необхідно провести аналіз на антитіла до вірусу, який коштує 50 доларів.

За його словами, якщо в якомусь районі є спалах поліомієліту, то необхідно вакцинувати всіх. А коли з'ясується, що людина купила довідку про щеплення, то нехай платять штраф разом з лікарем.

Таким чином з'являться гроші, щоб обстежити всіх інших.

Раніше Комаровський назвав головну помилку при лікуванні COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євген Комаровський
LITE
Схуднути або набрати: нутриціолог розповіла, що їсти до тренування для кращого результату
Схуднути або набрати: нутриціолог розповіла, що їсти до тренування для кращого результату