Комаровский рассказал, стоит ли сейчас возвращаться в Украину: "делайте все, чтобы выжить"

Очень много украинцев, которые сейчас находятся за рубежом, хотят вернуться домой - в Киев, в Бучу, в Ирпень и другие города, которые пострадали от российской агрессии, но где сейчас относительно спокойно.

Но стоит ли это делать? Или же лучше подождать определенное время, пока риск снова попасть под обстрел не сведется к нулю? Ответ на этот вопрос попытался дать доктор Евгений Комаровский.

"Нужно спросить себя, когда вы думаете: насколько вам невыносимо там, где сейчас вы живете? И есть ли нормальные условия для жизни в том месте, где вы жили в Украине?" - сказал эксперт программы "Ранок з Україною" в эфире Индиго TV.

"У меня такое мнение на этот счет: если у вас есть возможность - пока не возвращайтесь: сидите на месте и еще немного потерпите", - добавил Комаровский.

Доктор Комаровский (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Совсем другая ситуация с теми украинцами, которые оказались на оккупированной территории.

Комаровский возмущается, что их призывают переехать в более безопасные места, но при этом не гарантируют, что жители Херсона или Бердянска, Мариуполя или из Харьковской области получат хоть какое-то жилье на новом месте.

"Люди, которые пытаются вырваться из оккупированных территорий, реально рискуют своей жизнью. Они проходят через огромные унижения, чтобы оттуда уехать", - пояснил он.

Эксперт считает, что такой риск может не оправдаться и человек просто погибнет, пытаясь перебраться в другие места Украины.

"Если бы я давал советы, тогда сказал бы: делайте все, чтобы выжить и дождаться победы. Но пакостей при этом не делайте, не работайте против нашей страны", - резюмировал кандидат медицинских наук.