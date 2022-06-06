Канада выплатит беженцам из Украины по 3 тысячи долларов: как их получить

На помощь могут рассчитывать те, кто официально зарегистрировался в стране

В Канаду прибывают рейсы с украинскими беженцами. Первый чартер с украинцами на борту прибыл в страну в конце мая - пассажиров самолета встречали аплодисментами.

Тем временем стало известно, что правительство Канады выплатит беженцам из Украины финансовую помощь в размере 3 тысяч долларов.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина на правительственный сайт Канады.

Уточняется, что ищущим убежище в Канаде украинцам можно рассчитывать на единовременную финансовую помощь: по 3 тысяч канадских долларов на каждого взрослого и по 1,5 тысячи долларов на каждого ребенка до 17 лет.

Кто может получить выплаты:

украинцы, которые выехали в Канаду;

въезд был одобрен согласно программе CUAET;

вы открыли банковский счет в Канаде.

Как получить помощь от правительства Канады

Процедура оформления денежной помощи состоит из двух этапов. Первый - надо открыть счет в банке, а второй - подать заявку на получение самой помощи.

Открытие банковского счета нужно, потому что выплату должны провести на него напрямую. Для открытия счета в банке Канады понадобится паспорт и документ статуса временного проживания – IMM1442.

Этим документом считается документ о конечной дате пребывания (visitor record) или документ о разрешении на обучение (study permit) или разрешении на работу (work permit). Для украинских беженцев это может быть work permit: его могут выдать прямо аэропорту при прибытии. Документ IMM1442 должен обязательно содержать отметку о том, что человек находится в Канаде по программе CUAET.

Фото: Украинцы в Канаде могут получить одноразовую помощь в размере 3 тысячи долларов на человека (скриншот с видео global news)

Во время подачи заявки на финансовую помощь от Канады нужно будет указать номер счета, транзитный номер филиала и номер учреждения. Более детально о том, как открыть банковский счет в Канаде, можно почитать по ссылке. Большинство банков потребуют от вас номер социального страхования SIN. Получить SIN можно по ссылке.

После открытия банковского счета можно подавать заявку. Вместе с персональными данными, нужно будет ввести:

уникальный идентификационный номер клиента (unique client identifier – UCI) – восьми- или десятизначный номер, проставляемый на визе, разрешении на работу или разрешении на обучение; номер документа IMM1442.

Перед тем, как подавать заявку, надо проверить вашу персональную и банковскую информацию. Для взрослых: ваше имя IMM1442 должно совпадать с именем банковского счета. Для детей: именем банковского счета будет имя родителей или законных опекунов в Канаде. Кроме того, подать заявку можно онлайн по ссылке.

Когда ждать помощи после подачи заявки

После подачи заявки на финансовую помощь на экране вы получите подтверждение о том, что отправка успешна. Также вы получите номер подтверждения. Этот номер на всякий случай стоит сохранить.

Время на пересылку средств занимает до пяти рабочих дней. Кроме того, еще 3-5 дней может потребоваться для того, чтобы деньги отобразились на вашем банковском счете. Выплаты на детей поступят на счета родителей.

"Если вам необходима помощь, можно позвонить по горячей линии 1-833-760-1162 с понедельника по пятницу с 8.00 до 20.00, североамериканское восточное время. Есть переводчики на украинский и русский", — советуют в VisitUkraine.today.

Отметим, стать спонсорами украинцев хотят уже более 45 тысяч американцев.

Также мы писали, куда переселили украинских беженцев в Болгарии.