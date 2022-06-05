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За размещение переселенцев можно получить компенсацию: Кабмин выделил деньги областям

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Украина, Воскресенье 05 июня 2022 10:03
За размещение переселенцев можно получить компенсацию: Кабмин выделил деньги областям Фото: правительство выделило деньги на компенсации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров выделил средства на компенсацию расходов за временное размещение внутренне перемещенных лиц в период военного положения. Из резервного фонда областные администрации получат за апрель 50,6 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение правительства от 3 июня 2022 г. № 446-р.

"Областным военным администрациям обеспечить компенсацию расходов собственникам жилых помещений частного жилищного фонда, которые безвозмездно размещали в этих помещениях внутренне перемещенных лиц", - говорится в решении.

Согласно приложению, деньги получат:

За размещение переселенцев можно получить компенсацию: Кабмин выделил деньги областям

Отметим, частные собственники жилья, которые бесплатно размещают беженцев, могут получить компенсацию выплат за коммунальные платежи. Им будут начислять 450 гривен в месяц за каждого принятого человека.

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Кабинет Министров Украины
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