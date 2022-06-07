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Комаровський розказав, чи варто зараз повертатися в Україну: "робіть все, щоб вижити"

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Вівторок 07 червня 2022 12:27
Комаровський розказав, чи варто зараз повертатися в Україну: "робіть все, щоб вижити" Доктор Комаровський дав пораду біженцям (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)
Автор: Дмитрий Войналович

Дуже багато українців, які зараз знаходяться за кордоном, хочуть повернутися додому - до Києва, до Бучі, до Ірпеня та інших міст, які постраждали від російської агресії, але де зараз відносно спокійно.

Але чи варто це робити? Чи ж краще почекати певний час, поки ризик знову потрапити під обстріл не зведеться до нуля? Відповідь на це питання спробував дати доктор Євген Комаровський.

"Потрібно запитати себе, коли ви думаєте повертатися: Наскільки вам нестерпно там, де зараз ви живете? І чи є нормальні умови для життя в тому місці, де ви мешкали в Україні?" - сказав експерт програми "Ранок з Україною" в ефірі Індиго TV.

"У мене така думка щодо цього: якщо у вас є можливість - поки не повертайтеся: сидіть на місці й ще трохи потерпіть", - додав Комаровський.

Комаровський розказав, чи варто зараз повертатися в Україну: &quot;робіть все, щоб вижити&quot;

Доктор Комаровський (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Зовсім інша ситуація з тими українцями, які опинилися на окупованій території.

Комаровський обурюється, що їх закликають переїхати в безпечніші місця, але при цьому не гарантують, що жителі Херсона чи Бердянська, Маріуполя чи з Харківської області отримають хоч якесь житло на новому місці.

"Люди, які намагаються вирватися з окупованих територій, реально ризикують своїм життям. Вони проходять через величезні приниження, щоби звідти виїхати", - пояснив він.

Експерт вважає, що такий ризик може не виправдатися і людина просто загине, намагаючись перебратися до інших місць України.

"Якби я давав поради, тоді сказав би: робіть все, щоб вижити й дочекатися перемоги. Але пакостей при цьому не робіть, не працюйте проти нашої країни", - резюмував кандидат медичних наук.

Раніше ми писали, що українців у Швейцарії можуть позбавити спеціального статусу.

Також днями повідомлялося, що Канада виплатить біженцям з України по три тисячі доларів.

Читайте й про те, як отримати гроші від держави за розміщення тимчасових переселенців.

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Доктор Комаровский
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